Jordi Rafart, dissenyador dels vestits dels gegants de la Patum: "Hem fet alta costura"

Els gegants són més protagonistes que mai aquesta Patum. Han estrenat indumèntaria i aquests dies no han passat desapercebuts. Amb colors vius que impacten i vestits confeccionats amb teixits i complements de molta qualitat, els quatre gegants de la Patum llueixen les seves millors gales a la plaça de Sant Pere de Berga.

El dissenyador de moda berguedà Jordi Rafart ha obert la porta a un canvi després de moltes dècades amb un prototip que no s’havia mogut. “Tinc fama de ser perfeccionista, i us asseguro que fins a l’últim moment s’ha treballat perquè fossin els millors vestits per als millors gegants de Catalunya”, subratlla deixant clar que “és un projecte que estima la tradició, però que fa un petó a la modernitat”.

El disseny és el que va resultar guanyador de la votació popular que es va fer fa dos anys i en què la proposta de Jordi Rafart, batejada com Els nostres avis, es va imposar com a guanyadora amb més de 800 vots, per renovar una indumentària que les dues parelles de gegants de la Patum lluïen des de feia 15 anys, ja que l’última renovació es va fer el 2009.

Per al dissenyador berguedà, es tracta “del projecte més important que podia fer qualsevol persona de Berga amb un interès per la moda”. Assegura que és el projecte de la seva vida, ja que combina “una gran complexitat tècnica” amb una forta “càrrega emocional”.

El procés de confecció dels nous vestits ha suposat per a Jordi Rafart i el seu equip, un any de feina, començant per prendre les mides a unes figures de molta alçada, «cosa que no és fàcil». Això va fer que es comencés a mirar els gegants «no només sentimentalment, com tot berguedà, sinó per la seva forma física». Per fer-nos una idea, després de prendre les mides al Gegant Nou, feien falta uns deu metres de teixit per a la capa. Rafart ha treballat amb la confeccionista Rosa Rubio, del Museu Tèxtil de Terrassa, i la brodadora manresana Núria Malé. Des del primer moment, explica el dissenyador, «l’equip hem volgut fer els millors vestits que han tingut mai els gegants de la Patum, tant pel disseny, com per la tria dels teixits, de passamaneria, de pedreria i de complements, així com per la confecció.

Satisfet amb el resultat final, remarca que la indumentària connecta com mai abans els quatre gegants: “Amb el color hi ha un fil conductor que uneix els quatre gegants”. També insisteix en la idea que “són uns gegants pensats en 360 graus”, ja que a la Patum “hi ha gent per tots els costats”. Diu que ha dedicat la feina feta “als seus quatre avis”, però també “a tots els avis berguedans, que representen la bellesa i la magnificència d’aquesta festa que tant estimem”.

Característiques dels quatre gegants

El Gegant Nou és la figura que pateix un canvi més important, introduint un color que no havia portat mai fins ara: el blau reial, que es complementa amb l’ocre i el granat. Al pit porta l’escut de Berga brodat a mà.

Pel que fa a la Geganta Nova, que ha estat sempre la més continuista, deixa el vel vermell o rosat per donar pas al blau cel. Al vestit, el color verd continua dominant, però incorpora tocs blaus: “Hi hem introduït el blau, per aproximar-lo a la seva parella, combinant-lo amb el seu verd de sempre”, detalla Jordi Rafart.

Del Gegant Vell en destaca que deixa enrere la icònica imatge del cas amb punxa i passa a lluir una una part metàl·lica en forma de cúpula sobre una banda verda que decora la part tèxtil vermella que li envolta el cap, decorat amb una lluna. «El canvi d’estètica del barret és també una aposta arriscada però ha quedat molt bonic, és fet artesanalment per un dels pocs artesans que queden d’orfebreria a Catalunya». A més, el vestit del Gegant Vell també destaca pel canvi de color: la faldilla passa a ser verda.

Finalment, la Geganta Vella s’inspira en la indumentària del 1978, que és la Jordi Rafart recorda de la seva infantesa: “tinc la imatge de la geganta amb la faldilla d’un color taronjós, amb un pit de color rosa i una jaqueta de color turquesa”. Ara, «adaptat a la modernitat», la jaqueta recupera aquell turquesa, però combinat amb el beix. La faldilla també té dues tonalitats: és ocre i verda.

Teixits i complements de qualitat

L’aposta de Jordi Rafart era vestir els gegants amb teixits i complements de qualitat i fets a mida: «La qualitat s’aprecia moltíssim i penso que això els berguedans ho valoraran, independentment de si els agraden més o menys, perquè els gustos estètics són molt subjectius. De tota manera, hem confeccionat els vestits sent molt fidels, amb els colorsi les formes, als dibuixos que vam presentar al concurs i que va guanyar». Reitera que «hem donat el màxim perquè tècnicament siguin els millors vestits». Els vestits dels gegants de la Patum del 1991 són els que li han servit de patró, ja que segons Rafart « eren els que millor s’adaptaven, de tota la vestimenta que han portat fins ara els gegants era la més ben feta».

Res a veure, però, amb la nova. Els vestits del 2024 són «alta costura» diu Jordi Rafat. Argumenta que «hem vestit la imperfecció, fent cada peça ben ajustada a mida», ja que, per exemple, fins ara la jaqueta del Gegant Vell se li aixecava una mica més d’un cantó que d’un altre de darrera, pel fet que «no és un gegant del tot simètric, per tant se li havia de fer un patró asimètric». Destaca també el procés d’elaboració manual, amb passamaneria i pedreria molt triada: «Són fabricades a Itàlia, perquè aquí no ha proveïdors». Els teixits, en canvi, són fets a Catalunya, i en alguns s’ha acordat «que no es puguin reproduir en altres gegants de Catalunya. Algunes robes són exclusives per als gegants de la Patum».

Jordi Rafart viu aquesta Patum gaudint-la, com fa cada any, però amb la mirada posada en els gegants i els seus vestits: «Pateixo perquè m’ho sento molt meu i vull que llueixin al màxim, que no plogui i es mullin, que no es facin malbé...». Per sobre de tot, però, està molt satisfet: «Estic molt content, ha estat una feina molt agraïda. Hem treballat molt, però ha compensat».

Bona rebuda entre la gent

Els quatre gegants de la Patum centren aquests dies totes les mirades, com ja ho van fer dissabte passat durant la presentació dels vestits al convent de Sant Francesc de Berga. Els gegants amb els nous vestits van ser els protagonistes d’una jornada que va aplegar nombrosos assistents que no es van voler perdre l’estrena, acostar-se a veure de prop els vestits, fer-hi fotografies i tocar les seves teles. Entre les opinions, la majoria eren satisfactòries, com la d’Anna Verdaguer, veïna de Berga i familiar del dissenyador, que explicava que va viure la presentació amb «nervis i emoció». Comentava que «és un sentiment que portem a flor de pell, aquesta festa apel·la els sentiments, la història de la ciutat, les Patums que hem fet, i també els berguedans que hi són i també els que no hi són», ha admès.

Xavier Raja, de la colla dels gegants, argumentava que els canvis «costen» però també afirmava que l’havia emocionat molt la presentació dels nous vestits. «És una cosa que portem al cor, no hi ha paraules per explicar-ho. Els nervis hi eren per veure què en pensava la gent, que crec que està molt contenta i que les noves vestimentes han agradat molt»,apuntava. Raja també posava en valor que una festa com la Patum agrupi tanta gent de generacions diferents, tan persones com ell, que porta trenta anys participant-hi, com els joves que li agafaran el relleu els pròxims anys.