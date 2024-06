El passacarrers de la Patum començarà més tard per la pluja

L'inici del passacarrers de la Patum s'endarrereix perquè plou intensament a Berga a l'hora prevista perquè sortissin al carrer les comparses (19.30 h). Segons el regidor i meteoròleg Aleix Serra, "tenim a sobre un xàfec que és previst que sigui curt i no s'allargui gaire més de mitja hora". Per aquest motiu, la idea és arrencar el passacarrers a les 8 del vespre i sense modificacions en el recorregut. Avui, com dimecres, surten les maces, les guites i els gegants vells, acompanyats per la Cobla Ciutat de Berga, i faran 16 salts a places de Berga i a quatre punts escollits pels administradors. És previst que s'acabi cap a les 4 de la matinada, amb tirabols a les places Sant Joan i Sant Pere.

Recorregut del passacarers / Ajuntament de Berga

La previsió meteorològica no hauria d'afectar els concerts de Barraques, ja que la primera actuació és a les 9 del vespre amb Els Catarres. Consulta tots els grups que pujaran a l'escenari i l'horari aquí.