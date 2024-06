Vestit de Patum: implicat en la festa

Camisa de cotó per evitar les cremades. Barret, mocador, samarreta, oficial feta per l’Ajuntament o no, i, si s’escau, bota reforçada amb punta metàl·lica. Els cabells recollits i, majoritàriament en el cas de les noies, trenes ben agafades al cap. La Patum comença a l’armari de casa.

No es va a Patum com qui surt un dissabte a la nit. Sortir de festa pel Corpus a Berga comporta tot un altre cerimonial d’implicació a través de la indumentària. Cada vegada més les colles d’amics es guarneixen amb una samarreta personalitzada que preparen setmanes abans per esdevenir no uns mers gaudidors de la festa sinó per ser-ne uns nous agents.

A la botiga Fígols de la plaça Viladomat en són una de les referències històriques: «de botes cada vegada en venem més, moltíssimes; en els últims anys de samarretes se’n venen moltes i cada vegada més de personalitzades. Venen els joves d’entre quinze i divuit anys amb el seu propi dibuix i els l’estampem, de manera que venem les nostres, les oficials i les que porten cada colla. Algunes s’ho treballen des de fa molts dies». A Fígols, que també regenta l’establiment botigadelapatum.com, ja han esgotat moltes de les talles de la samarreta oficial. D’infant ja no en queden i de les d’adults n’hi ha de talles grans a partir d’XL.

Amics amb identitat corporativa

L’acció de vestir-se no és tan sols això sinó que comporta a adoptar tota una altra actitud davant la festa. Així ho apunta Jordi Merino, de l’empresa berguedana Produccions MC, especialitzada en imatge i identitat corporativa: «Posar-se tots la mateixa samarreta amb el nom personalitzat enforteix el grup, l’identifica i el fa més visible davant la resta, de manera que la colla és un element més de la festa i fa que els seus membres en formin part activament».

Merino remarca que «amb aquesta manera d’identificar-se, queda molt visible els que surten sols i els que surten amb un grup. No sé pas d’on ha sortit aquesta moda, però dona un nou sentit d’unió. No només fa més fort el grup sinó que de cara a la mateixa Patum li aporta un factor molt favorable d’unitat, la gent no diu ‘ja ens trobarem’ sinó que queden i van sempre junts donant una visió de major proximitat». Vestir-se de Patum comporta una intencionalitat de partida, una voluntat de sumar a la festa a partir de l’aportació personal.