Bullici per viure l'últim dia d'una Patum massiva però, de moment, segura

Berga viu aquesta nit un diumenge de Patum multitudinari. A l’hora d’arrencar la Patum Completa, a 2/4 de 10 de la nit, la plaça de Sant Pere era plena a vessar. Si els estudis diuen que hi caben 6.000 persones, poc en devia faltar. L’afluència massiva de gent es feia notar ja a la ciutat, on no només era complicat aparcar sinó també accedir.

Anna Costa

Pels volts de les 9 del vespre, els Mossos tallaven durant uns minuts algunes entrades a Berga per tenir controlats els accesos i tornar a donar pas els vehicles. Una mesura de seguretat més d’una Patum que fins a l’hora de tancar l’edició d’aquest diari havia transcorregut sense accidents.

La Patum Completa, amb salts de totes les comparses i salts de plens, ha arrencat sense pluja, a diferència de la Patum Completa de dijous i del passacarrers de dissabte, fet que han aprofitat els forans a qui el temps havia pogut espantar. Visitants i berguedans han volgut cremar els últims cartutxos i ho han demostrat saltant a la plaça al ritme de totes les comparses i el moment àlgid dels plens.