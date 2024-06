La crònica: Balcons de Patum

Al balcó municipal de Berga durant la Patum sempre passen coses. Més enllà de les autoritats en mode visita oficial, la primera acció és col·locar-hi a tothom en format anxoves a una llauna. Al migdia és un sol i ombra com a les places taurines. El sol viatja a favor dels polítics, consorts abonats tots els dies, acompanyats i públic en general a les files del darrera.

Força anys abans era una mena de “Foguera de les vanitats”. En els darrers escassegen autoritats de debò o populars. Aquell balcó ha acollit a un monarca espanyol encara viu i Franco. He de tornar-hi: tots els presidents de la Generalitat llevat d’Aragonès des del 1.977 han pujat. L’home en funcions ha deixat passar la seva última oportunitat (o no... perquè alguns se’l imaginen encara en funcions d’aquí a un any segons les combinacions postelectorals).

Representant a la Generalitat, dimarts a la tarda s’ha assegut Carles Campuzano, conseller de Drets Socials, fent un (crec) inèdit doblet ja que tamb´we se l'espera aquest diumenge a la nit. Al migdia d’ahir a la dreta de l’alcalde Sànchez hi havia una somrient i xerraire Natàlia Mas, consellera d’Economia sense pressupostos potser fins a finals d’any.

Disculpin pel recordatori però el proper diumenge hi ha eleccions al Parlament Europeu. Un dia d’aquests, a un cantó del domàs municipal hi va apareixer una “esteladeta” d’aquelles de balcó particular. Si els pocs de Ciutadans o a algú altre unionista li entren ganes, podríem repetir un disgust com el de la batllessa Venturós. De tots els que pretenen un escó a Estrasburg només n'hi ha acudit un: Tomàs Molina. Va venir al final “duent” un dels xàfecs responsables de la demora de l’inici de la passada del dissabte al vespre. Envoltat de jovent “Tik tok”, potser el van confondre amb el de “Polònia”. Va fer un mini-míting digital caminant cap a la plaça des de la parades de curses de camells i similars. El seu lema del dia fou lúdic-popular i ben escaient: “defensar la cultura del foc a Europa”. Meritòria la seva visita enmig d’un festival de pluges a mala hora berguedana.

La plaça omple els altres balcons per veure el salt de Lluïment i la Complerta. Tots? Com és costum des de temps memorials hi ha una casa amb sis balcons a on només hi apareix una sola persona. És la mateixa qui durant anys i anys anunciava en forma de protesta amb pancarta la seva voluntat “d’emigrar a Austràlia”. De moment no ha marxat. És allà, gaudint a la seva solitària manera de la festa vestida de blanc, rosa i barret. Una estètica ben “Pilarín Bayés”.

Si la senyora sola a tot un edifici és un clàssic a Berga com el de la “noia de la corba”, també ho és el nen perdut. Aquest any responia al nom d' “Eloi”. Ha passat entre un ball de Gegants i un de Nans Nous. Els altaveus han anunciat el seu nom i cognoms, potser per vergonya del seus pares, i els hi ha dit que el guardaven a l’ajuntament.

El durant vuit anys alcalde de la ciutat, Juli Gendrau, ha fet al migdia el qualificat per ell com el seu “last dance”. Històric membre de la comparsa dels Gegants, la colla potser més exemplar de totes, tenen uns codis interns clars: als 55 anys es jubilen els geganters de plantilla. Sense excepcions. Els altres caps de colla podrien fer una reflexió grupal a les seves properes reunions del patronat. Altrament després d’anys d’èxit rotund de “noves Patums” com la del barri de la Pietat, la de la Llar o la de la quitxalla, caldrà anar pensant en impulsar-ne una per a sèniors, ara que alguns “boomers” vivim força més i fem cap als gimnasos per mantenir la forma en edats impensables per generacions anteriors.

Nota final però no menys important. La polèmica eterna entre els de Manresa qualificant els salts de foc berguedans com un correfoc més i la reacció irada dels patumaires amb pedigrí aquest any ha quedat resolta a favor de Berga. El batlle manresà va resultat cremat a l’esquena de certa consideració a un salt de plens. Desitgem una recuperació total a Marc Aloy i aprofiti per prevenir als manresans. I si m’ho permet pot repetir: “La Patum no és un Correfoc”.