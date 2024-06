Els Catarres animen el públic del primer concert de Barraques de dissabte

Els concerts de Patum, a la zona coneguda com les Barraques, eren aquest dissabte al vespre un pol d’atracció per a molts berguedans i visitants. Els Catarres van ser els primers a pujar a l’escenari de la plaça Cim d’Estela, tot que ho van fer mitja hora més tard del previst (allà a 2/4 de 10), a causa de la pluja. Fins que no va parar de ploure no es va veure moviment ni a l’escenari ni a la plaça. De mica en mica però, el públic, sobretot grups de joves i famílies amb nens, van anar omplint la zona. Alguns ho feien amb el paraigües a punt, ja que les el cel era amenaçador i de tant en tant queien quatre gotes.

La nit de concerts d’ahir a les Barraques de Patum es feia en paral·lel al passacarrers que recorria els principals carrers de Berga i que també va començar tard pel ruixat que queia a 2/4 de 8 de vespre.

Programar concerts «potents» és «una manera de descongestionar el passacarrers. A la Patum s’ha de notar que hi ha els concerts en marxa i que molta gent opta per anar-hi», remarcava el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Berga, Isaac Santiago. Bona part del públic d’ahir tenia la intenció de seguir una estona els concerts i combinar-ho amb el passacarrers, en funció del grup que actuava. Després d’Els Catarres i a l’hora de tancar l’edició d’aquest diari, era prevista l’actuació de Figa Flawas, a continuació La Ludwig Band i Les Que Faltaband, i entre actuacions i per tancar la nit, DJ Destor.

La programació dels concerts va arrencar ja divendres, aquest any en total són dues nits d’actucions en comptes de tres com l’any passat. La primera jornada, la de divendres, va «anar bé», segons Isaac Santiago, malgrat la pluja, fet que ha lamentat el regidor: «Durant el concert de Xavi Sarrià es va haver de parar el concert perquè plovia». Isaac Santiago ha agraït a la gent que «va aguantar», tot i el temps: «El primer xàfec es va aguantar bé, el segon ja va costar més que la gent no marxés del concert». Després del xàfec, es va reprendre l’actuació. Abans de Xavi Sarrià, havien pujar a l’escenari Pep i Maria José Músics, Esperit de Vi i les Testarudes.

Els concerts de les Barraques de Patum d’enguany han deixat enrere es problemes del so que hi ha haver l’any passat, que no es va sentir prou bé a les últimes files. Enguany s’ha resolt i no hi ha hagut queixes ni perquè no se sentís bé ni per massa decibels. Cal destacar que els concerts de Barraques d’ahir els van poder gaudir persones sordes i amb baixa audició, gràcies a la iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà de proporcionar-los bucles magnètics i motxilles vibratòries. Aquesta experiència ja es va viure amb èxit a la Patum de Lluïment de dijous.