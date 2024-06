La mostra dels vestits vells dels gegants de la Patum atrau visitants de fora de Berga

L’exposició dels vestits vells dels gegants de la Patum, 100 anys d’història a través de la mirada dels gegants, és un punt d’interès a Berga. La mostra es va inaugurar el cap de setmana passat al convent de Sant Francesc i ja va ser un reclam per a molts berguedans. Aquests dies, l’exposició ha atret públic de fora de Berga, que visita la ciutat amb motiu de la Patum.

Aquest dissabte al migdia, la parella de Manresa Alba Piqué i David Llonch, repassaven els vestits que els quatre gegants de la Patum van estrenar el 1927, el 1957-58, el 1978, el 1991 i el 2009, com també els complements antics. Els semblava una mostra «molt interessant», ja que «veus l’evolució dels vestits al llarg de la història i t’adones dels canvis de disseny i de teixits i de la diferència en l’ornamentació», argumentava David Llonch, que tot i ser de Vilassar de Dalt i viure a Manresa, té família a Berga. De fet, és la ciutat on va néixer la seva mare i per això té una estima especial per Berga i per la Patum, una festa que no es perd mai: «Cada any demano una setmana de vacances a la feina per viure intensament tota la Patum. Dimarts vaig fer d’acompanyant de ple de la meva cosina a la Patum de la Llar, des de llavors no he parat i està anant molt bé».

No li ha passat per alt la novetat d’enguany, els vestits nous dels gegants: «Primer els vaig veure en fotos i em van sorprendre perquè era un salt a la història que no s’havia fet mai. Quan els vaig veure en directe a la plaça em van agradar molt. Estan molt ben fets, tot i que trobo que els tons de la Geganta Vella, comparats amb els altres, són una mica apagats».

La història gegant dels vestits

Els berguedans devien quedar impressionats el 1927 al veure ballar els gegants de la Patum amb uns vestits que trencaven amb el disseny dels que havien portat fins aquell moment. Van sortir a la plaça amb la indumentària confeccionada a Can Jorba de Manresa, on s’hi havien estat uns mesos amb l’objectiu d’enaltir la seva imatge amb noves peces de roba. “Quan Berga decideix portar-los a aquest fabricant, que era el súmmum de l’època, es fa perquè diuen que són uns gegants extraordinaris i volen que vagin vestits d’una forma única”, explica Albert Rumbo, historiador expert en la Patum. El 1927 és el punt de partida d’una exposició que es pot veure a l’antic convent de Sant Francesc durant la setmana de Corpus i que repassa l’evolució del vestuari d’aquestes figures adorades de la festa berguedana.

La decisió de contractar els serveis dels tallers de Can Jorba, per millorar la indumentària, demostra que en aquella època les dues parelles de gegants ja eren venerades pels patumaires i volien veure’ls a la plaça lluint les millors gales. Llavors es van introduir canvis en els vestits que, malgrat l’evolució, s’han conservat fins als nostres dies.

Fruit d’aquesta renovació, el Gegant Nou va passar a tenir l’escut de Berga brodat al pit i el casc metàl·lic que encara porta ara; la Geganta Nova va començar a portar el cap cobert amb un vel i a partir de llavors el Gegant Vell duu la seva habitual torera en comptes de la capa que portava fins aleshores, entre altres canvis. “Després, i fins a la roba que encara duien l’any passat, simplement s’ha mirat de cobrir etapes i pedaços”, remarca Albert Rumbo.

Els nous vestits que ha ideat el dissenyador de moda berguedà Jordi Rafart, i que s’han estrenat aquest Corpus, introdueixen canvis molt significatius, sobretot en colors i detalls que ennobleixen la seva imatge, però són fidels a l’evolució històrica i conserven els elements més simbòlics i que han caracteritzat els gegants. “Fan un petó a la modernitat des de la tradició”, afirma el mateix dissenyador.

A la mostra del convent de Sant Francesc de Berga s’hi poden veure els cinc conjunts de vestits que els gegants han anat estrenant des de 1927 i, malgrat que s’hi observen detalls que els diferencien, els visitants tenen l’oportunitat de copsar que en gairebé cent anys la vestimenta té una estètica similar i segueix una línia continuista.

Exposició dels vestits vells dels gegants de la Patum / Mireia Arso

Canvis en la indumentària del 1978

El canvi més important va ser la renovació dels vestits que es va dur a terme l’any 1978 i que, segons es llegeix en els panells explicatius de l’exposició, va provocar polèmica. Aquell any, Casa Llorens de Barcelona, que ja s’havia encarregat anteriorment de confeccionar els vestits dels gegants de la Patum i elaborava el vestuari del Gran Teatre del Liceu, va dissenyar uns vestits amb uns resultats que no eren els esperats. La qualitat era molt inferior. El més criticat van ser els colors de la Geganta Vella, que va passar de tenir uns tons rosats i vermellosos a un taronja intens i, a part, també va ser molt controvertit que la torera passés de ser verda a tenir un blau intens. En els canvis posteriors, els dels anys 1991 i 2009, les empreses encarregades de la renovació van seguir els models i els colors introduïts el 1957 i 1958 per Casa Llorens.

Exposició dels vestits vells dels gegants de la Patum / Mireia Arso

L’estrena dels nous vestits, aquest 2024, de la mà de Jordi Rafart suposa que el disseny l’ha assumit de nou un berguedà després de més d’un segle. A la mostra s’esmenten totes les firmes a les quals es va encarregar la indumentària des de 1927, i són de Manresa o Barcelona, un tret que es va destacar durant la presentació de la flamant indumentària dissabte passat perquè, després de totes aquestes dècades, per primer cop un berguedà apassionat de la Patum dissenya la vestimenta.

Elements més antics

Els ulls dels gegants han vist generacions de berguedans des del segle XIX, però són pocs els vestits i l’ornamentació de les seves primeres dècades que s’han conservat fins ara. A part dels vestits dels darrers 97 anys, a la mostra s’hi poden veure elements anteriors. El que més sobta és el cosset del Gegant Vell del 1908, l’única peça que es conserva dels vestits que aquell any van estrenar els Gegants Vells, però també s’hi pot veure un casquet que la Geganta Nova va lluir els seus primers anys a la Patum, en la darrera dècada del segle XIX, i del qual en sortia una cua. Al 1900 ja no el duia, i és que aquell any es va reformar els Gegants Nous i va ser quan li van posar al gegant la porra que encara duu.

L’element més antic que els visitants poden contemplar a la mostra és una espasa del Gegant Vell que, tot i que els historiadors no saben quan es va fabricar, sospiten que és el que va dur des que el van crear, el 1866, i que portava a la cintura fins, probablement, abans del 1908. El que demostra l’exposició, amb la cura que sempre s’ha tingut per vestir els gegants de la Patum.

Exposició dels vestits vells dels gegants de la Patum / Mireia Arso