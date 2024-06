948 estudiants fan la selectivitat a Manresa, i Berga estrena tribunal amb 112

Manresa repartirà, a partir de demà dimarts, en quatre centres els estudiants de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès que faran la selectivitat. Són un total de 948 alumnes, 42 menys que l’any passat. Hi ha una novetat, 112 alumnes de Berga i de Bagà que s’haurien afegit a aquests 948 no es traslladaran a la capital del Bages a fer els exàmens perquè, com que és un grup prou gran, s’ha creat un tribunal que estarà a l’Institut Guillem de Berguedà de Berga.

La resta d’estudiants es repartiran per l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), amb dos tribunals, i per la FUB-UManresa, l’Institut Lacetània i la Joviat, amb un tribunal cadascun.

A la UPC és el primer any que tindran totes les aules amb algun sistema de ventilació, ja sigui aire condicionat, on es faran les proves més compromeses amb el tema de la calor, a les 3 de la tarda, o ventiladors als sostres. Tant a la FUB-UManresa com a la Joviat hi ha aire condicionat a totes les aules, i, pel que fa a l’Institut Lacetània, han explicat que posaran els alumnes en una sala i una aula que són les més ventilades i fresques del centre, on, d’altra banda, si fes falta, tenen ventiladors.

Els alumnes de Catalunya s’examinaran avui i els dies 5 i 6 de juny. El 19 de juny es coneixeran els resultats de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) i la preinscripció universitària es farà entre el 4 i el 28 de juny. Tot i que els canvis a la ‘sele’ no seran fins al 2028, enguany ja hi ha alguna novetat, amb més matèries per triar a la fase general i a l’específica.

