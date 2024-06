Nostàlgia i comiats a comparses per donar pas al relleu

Berga tanca cinc dies intensos de Patum. Cinc dies de festa que berguedans i patumaires han gaudit al màxim. L’adéu i fins l’any que ve és nostàlgic i més encara per aquells que el 2025 viuran la Patum d’una altra manera.

És el cas dels geganters Xavier Raja i Juli Gendrau, que ahir van fer els seus últims balls amb els gegants després de molts anys formant part de la comparsa. Han decidit passar el relleu a noves generacions, entre ells el fill de Juli Gendrau. Ell ha portat Gegant Nou durant 40 anys, des que en tenia 15. Els més joves valoraven tot el què han après d’aquests geganters experimentats i també ho feia el cap de colla, Dani Massana: «Els trobarem molt a faltar».

Balanç positiu ahir al vespre

El també geganter i alcalde de Berga, Ivan Sànchez, transmetia ahir els sentiments del diumenge de Patum: «El darrer dia el visc amb una sensació estranya», assegurava. D’una banda, content i, de l’altra, amb nostàlgia: «Als que som patumaires sempre ens sap greu que s’acabi la Patum, malgrat tinguem responsabilitats aquests dies i haguem dormit poc». L’alcalde valorava, abans d’acabar la Patum Completa, que fins aquell moment la festa havia anat «molt bé». El balança era molt positiu, tot i ser una Patum marcada per la inseguretat del temps, amb ruixats que van endarrerir l’inici de la Patum Completa del dijous i van fer aturar en més d’una ocasió els primers salts del passacarrers del dissabte. El més important, però, segons l’alcalde i com a mínim fins ahir a l’hora de tancar l’edició d’aquest diari, és que la Patum d’enguany s’ha desenvolupat sense incidències remarcables.

Segons les últimes dades dels serveis d’emergència i de seguretat, corresponents a la jornada de dissabte a la nit, els Mossos d’Esquadra de Trànsit van fer 930 controls d’alcoholèmia, dinou dels quals van ser denúncies administratives per alcoholèmia positiva i cinc van ser denúncies per positiu en drogues.

Per altra banda, es van detenir quatre persones per robatoris de mòbils. Durant l’actuació es van recuperar sis mòbils, quatre dels quals ja es van lliurar als seus propietaris i dels altres dos es feien les gestions.

Per part de la Policia Local es van posar dues denúncies incomplir l’ordenança de Convivència i Via Pública de Berga (una per pertorbar la convivència i una per fer les necessitats fisiològiques a la via pública).

L’hospital de campanya de Creu Roja va fer 87 assistències, destacant vint cremades de primer grau i catorze contusions.