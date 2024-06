Veïns de Berga es queixen de l’excés de so de les atraccions

Veïns de la Rasa dels Molins de Berga lamenten que l’Ajuntament no controlés els decibels de les atraccions que els dies de Patum hi ha hagut instal·lades a la part nord de la Rasa. Segons la queixa del veïnat, la nit de divendres a dissabte es va superar el soroll màxim al qual s’havia compromès l’equip de govern. Havien marcat un màxim de 60 decibels de dia i no superar els 50 a partir de les 11 de la nit.

Segons els veïns, «l’atracció que pujava i baixava els braços passava de 60 decibels». Van mesurar el so amb una aplicació, que segons la regidora de Promoció Econòmica, Ermínia Altarriba, «no garanteix fiabilitat». Tot i això, admet que l’equip de govern no ho va comprovar perquè «no tenim sonòmetre homologat». Segons Altarriba, «posar limitadors de so per garantir que no se sobrepassin els decibels permesos és un dels aspectes per millorar de cara a l’any que ve», després del canvi d’ubicació de les atraccions de més envergadura.

Era el primer any que s’ubicaven a la part nord de la Rasa dels Molins en comptes de fer-ho al descampat que hi ha al costat del parc de Bombers, al capdavall del passeig de la Indústria. Les atraccions més infantils s’han mantingut com sempre al capdamunt del passeig de la Indústria, però totes no hi caben, perquè la plaça Cim d’Estela es destina als concerts.

La nova ubicació, «en general, ha funcionat bé, excepte els moments de massa soroll», segons la regidora. Ha dit que estudiaran millores i que una possible solució seria «girar la ubicació perquè el so no impactés tan directament a les façanes dels edificis». Ermínia Altarriba ha comentat que es reuniran amb l’associació de veïns de la Rasa dels Molins per fer una valoració d’aquest canvi. Des del seu punt de vista, és apropiat «i més tenint en compte que aquesta Patum ha plogut i al terraplè on hi havia les atraccions fins l’any passat hagués quedat tot enfangat».

Ubicar-les al capdamunt de la Rasa dels Molins va obligar a tallar el carrer i fer canvis de circulació «que han funcionat bé», com també «el reforç de la seguretat i de la neteja viària», ha assenyalat.