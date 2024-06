Berga s'estrena com a seu de les proves de selectivitat

Les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) han començat aquest dimarts i, com a novetat d’enguany, Berga compta amb un tribunal de la selectivitat ubicat a l’Institut Guillem de Berguedà. Un total de 112 alumnes d’aquest centre, així com de Fedac Xarxa, també de Berga, i de l’Institut l’Alt Berguedà, de Bagà, han iniciat avui les proves, que s’allargaran fins dijous.

Tot i que l’Institut Guillem de Berguedà ja va acollir excepcionalment les PAU l’any 2020 amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, aquesta és la primera vegada en què es fan a la capital del Berguedà en condicions normals. D’aquesta manera, l’alumnat no ha de desplaçar-se fins a Manresa, com era habitual en les convocatòries anteriors.

El director del centre, Ferran Camprubí, valora “molt positivament” la decisió i manifesta que es mostren “contents” que el centre aculli aquestes proves. “Així els alumnes es troben al costat de casa i no han de fer tants quilòmetres”, assegura Camprubí a Regió7. En aquesta línia, el director de l’Institut Guillem de Berguedà assenyala que “no depèn de nosaltres” que Berga es mantingui com a seu de les PAU, però afegeix que “sempre que ens ho demanin, direm que sí”.

Les proves de la primera jornada han començat a les 9 del matí i continuen a la tarda després d’una pausa per dinar. El centenar d’alumnes que s’examinen, es troben repartits en quatre aules que s’han adaptat per a la realització de les PAU. Per ara, la convocatòria s’està desenvolupant “amb total normalitat”, tal com indiquen fonts de l’Institut Guillem de Berguedà.

Primer dia amb nervis, però també sensació d’optimisme

Com és habitual, els nervis han estat presents entre els estudiants en aquest primer dia de selectivitat. Durant la pausa, alguns nois i noies han optat per reposar una mica i esbargir-se, mentre que altres aprofitaven per repassar apunts.

“Després de fer el primer examen de Llengua i Literatura Castellanes, els nervis han afluixat una mica”, expressa una de les alumnes de l’Institut Guillem de Berguedà, entre les quals hi ha les alumnes Júlia Garcia i Irene Comelles.

Ignasi i Agustí Casals, Joan Olivares i Josep Pertiñez, alumnes de l’Institut l’Alt Berguedà, comparteixen que, per les primeres impressions que tenen, s’esperaven que les proves serien “més difícils”.

L’alumnat consultat per aquest diari opina que és “molt més còmode” fer la selectivitat a Berga, perquè això implica no haver de matinar tant. A més, detallen que, d’aquesta manera, se senten “bastant més tranquils”.

Les proves continuaran demà i dijous

Avui ha estat el torn de les proves de Llengua i Literatura Castellanes, Llengua Estrangera, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals i Literatura Dramàtica.

Dimecres seguiran els exàmens amb Història i Història de la Filosofia, Anàlisi Musical, Ciències Generals, Llengua i Cultura Llatines i Matemàtiques, Dibuix Tècnic, Història de l’Art, Història de la Música i la Dansa, Literatura Castellana i Química.

Finalment, dijous tindran lloc les proves de Llengua i Literatura Catalanes, Arts Escèniques, Dibuix Artístic, Llengua i Cultura Gregues i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Biologia, Disseny, Funcionament de l’Empresa, Literatura Catalana i Tecnologia i Enginyeria.

Més de 42.000 joves fan les proves a tot Catalunya

Més de 42.000 alumnes (42.535) han començat avui la prova d'accés a la universitat (PAU). Aquest matí s’han realitzat les proves corresponents a dues les matèries comunes del batxillerat que formen part de la fase general: Llengua castellana i literatura, i Llengua estrangera.

En l'examen de Llengua castellana i literatura –el primer que s’ha realitzat– els estudiants han fet exercicis de comprensió lectora, expressió escrita i reflexió lingüística. En l’opció A, el text corresponia a un extracte de l’obra “La sombra del viento” de Carlos Ruiz Zafón. En l’opció B, els estudiants havien d’analitzar l’article d’Irene Vallejo “Yo fanática” publicat al diari El País.

En la prova de llengua estrangera, l’anglès ha estat la llengua escollida majoritàriament pels estudiants amb un 98,63% (33.657 estudiants), molt per davant del francès amb un 0,97% (334), l'alemany amb 0,26% (90) i l’italià amb 0,12% (41).

La primera jornada de les proves PAU continuarà després de la pausa del migdia amb les proves corresponents a les matèries de modalitat. Els estudiants s’examinaran de Física; Fonaments Artístics; Geografia; Geologia i Ciències Ambientals; i Literatura Dramàtica. Els enunciats dels exàmens i els criteris de correcció en format PDF estan disponibles, a mesura que van finalitzant les proves, a Canal Universitats.

Demà, les proves continuaran al matí amb un examen corresponent a la matèria comuna de la fase general, on els estudiants hauran de tornar a escollir entre les matèries d’Història o Història de la Filosofia. En aquest enllaç podeu consultar l’horari de les proves corresponents als tres dies d’exàmens.

Matriculats per sexe

Per sexe, dels 42.535 estudiants matriculats a la fase general de la PAU, 25.026 són dones i 17.509 homes.