La supervivència de l'escola rural de Vilada: de 5 a més de 50 alumnes en només una dècada

"Enlloc trobaràs una escola com la de Vilada". Ho assegura la Mel València, una de les 52 alumnes de l'escola d'aquest petit poble del Berguedà, de 430 habitants. Una dada que contrasta totalment amb la de fa una dècada, quan el centre havia arribat a tenir tan sols 5 alumnes i patia pel seu tancament. Però en deu anys la situació s'ha capgirat com un mitjó gràcies, principalment, a la implicació de la comunitat educativa i a la integració l'any 2016 de la llar d'infants. "Fins que no vam tenir llar d'infants molts nens que havien de marxar a fora ja no tornaven al poble", explica l'alcalde, Quim Espelt, que afegeix que el centre s'ha convertit en un atractiu i "moltes famílies han vingut a viure al poble per l'escola".

És l'hora del pati a l'escola de Vilada i petits i grans surten a la mateixa hora, tots es coneixen i juguen plegats. Segons la directora de l'escola, Judit Contijoch, és un dels punts forts del centre: "Hi ha molta interacció entre grans i petits, som com una gran família".

Però fa 10 anys la família era ben petita. A l'escola van arribar a ser només 5 alumnes i en perillava el futur. La persistència de les famílies però, va evitar-ne el tancament. "Un grup de famílies i exalumnes van organitzar activitats i van construir una plataforma per explicar les coses bones d'una escola rural. Ho van reivindicar arreu de la comarca. I des de llavors el creixement ha estat exponencial", explica l'alcalde de Vilada, Quim Espelt.

Un altre moment clau va ser l'any 2016, quan es va iniciar una prova pilot d'Ensenyament perquè l'escola inclogués llar d'infants. Fins aleshores, no es podia i això feia que molts infants de Vilada anessin a la llar d'infants de Berga i ja no tornessin a l'escola del poble. Ara, en canvi, passa tot el contrari: els alumnes ja comencen aquí i ja s'hi queden tota la Primària. A Secundària però, sí que han de marxar. És el cas de l'Arnau, per a qui aquest és l'últim curs a l'escola de Vilada. "Serà com marxar de casa", lamenta.

Atractiu per a noves famílies

L'escola de Vilada s'ha convertit en un atractiu per a moltes famílies. És el cas de la família del Berenguer. Van venir de Barcelona durant la pandèmia i el seu pare, Sergi Martín, explica que el fet que al poble hi hagués escola va ser "clau". "Volíem una vida més tranquil·la, un ambient millor per als infants. Ens va agradar el lloc i l'escola, aquí coneixen molt bé tots els nens i això és el que buscàvem", subratlla.

De fet, l'alcalde assegura que el seu cas no és únic. El poble ha guanyat població en els últims anys i, segons explica, l'escola ha estat "fonamental". "En gran part, aquest creixement ha estat per això", subratlla.