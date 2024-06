El Berguedà reivindica el teixit empresarial i reclama a les administracions "més facilitats"

Els empresaris berguedans es queixen de la poca agilitat d'administracions locals com ara l'Ajuntament de Berga o el Consell Comarcal del Berguedà. Així ho ha dit el president de l'ACEB (Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà), Josep Maria Serarols, en la presentació de la Nit de l'Empresa, un acte que es farà el dijous 20 de juny i que no passarà per alt aquest to reivindicatiu del sector: "Les empreses de la comarca treballem i apostem per al territori, però ens sentim poc acompanyades per les administracions a l'hora de facilitar-nos l'activitat econòmica. Per exemple, pensem que no pot ser que triguin entre un any i un any i mig a atorgar una llicència d'obres", ha exposat Serarols.

La vicepresidenta de l'ACEB, Rosa Prat, ha insistit en la importància de teixir complicitats: "cal més implicació dels ajuntaments i el Consell si el que volem és retenir empreses a la comarca o que en vinguin de noves", per això s'ha refermat en la voluntat de "visibilitzar aquesta realitat en la Nit de l'Empresa". L'acte servirà per reivindicar el Berguedà com a territori industrial i d'empreses amb un gran potencial de futur, han comentat Serarols i Prat: "No estem al mapa industrial de Catalunya actualment, però volem demostrar que no som terra de pas i que tenim la capacitat, competitivitat i empreses punteres i innovadores."

Premis Berguedà Futur

La patronal berguedana recupera la Nit de l'Empresa després que l'última edició es fes el 2018 a Sant Corneli. L'objectiu és reivindicar la importància del teixit empresarial de la comarca i reconèixer la tasca dels empresaris i empresàries. Per aquest motiu, s'han creat els Premis Berguedà Futur. Es premiaran tres empreses del Berguedà que destaquen per la innovació i la projecció de futur: "Són empreses tossudament instal·lades al Berguedà, malgrat tots els peròs", ha apuntat Josep Maria Serarols. Els noms de les empreses guardonades, escollides d'entre diverses propostes fetes per la junta de l'ACEB, es donaran a conèixer en l'acte del 20 de juny.

Nit de l'Empresa a Macusa, al polígon d'Olvan

La Nit de l'Empresa es farà a les noves instal·lacions de Macusa, al polígon d'Olvan. Un polígon que avança més lentament del que voldrien els empresaris i "continua sent una lluita per al sector", segons Serarols, que ha destacat la importància de fer l'acte a les noves instal·lacions de Macusa, que entraran en funcionament després de l'estiu amb una activitat del sector de la fusta amb molt potencial: "És una empresa de fusta constructiva, un dels sectors a un pas de ser un dels motors de la comarca".

La Nit de l'Empresa servirà també com a punt de trobada per als empresaris i empresàries del Berguedà, amb la voluntat de fomentar la creació de xarxa i la col·laboració entre empreses i representants del teixit social i econòmic del territori. "Estem molt il·lusionats amb la recuperació de la Nit de l'Empresa", ha subratllat el president de l'ACEB, ja que "és una oportunitat única per reconèixer la importància del teixit empresarial del Berguedà i per fer territori, fer pinya i oferir un punt de trobada que en moltes ocasions ens manca".

L'ACEB convida a tots els empresaris i empresàries del Berguedà a assistir a la Nit de l'Empresa per "celebrar junts l'èxit i el potencial del teixit empresarial de la comarca". Per assistir-hi cal inscripció prèvia en aquest formulari. El preu és de 55 euros per les empreses sòcies i de 65 per les no sòcies. S'hi esperen més de 200 persones. I l'objectiu és que la celebració de Nit de l'Empresa tingui continuïtat al Berguedà i que es faci cada dos anys.