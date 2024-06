L'Ajuntament de Berga torna a licitar l'enderroc de l'antic edifici de Finques Ciutat

L'Ajuntament de Berga ha iniciat de nou el procés d'adjudicació de les obres d’enderroc de l’antic edifici de Finques Ciutat, al carrer Major. Una primera licitació efectuada el passat mes de desembre va quedar deserta, ja que l’oferta presentada no complia els requisits apropiats.

Es treu a licitació per un import de 89.986 euros (IVA inclòs), que finança el consistori amb recursos propis. És un edifici de planta baixa, 3 plantes i sota coberta amb una superfície de 40,30 metres quadrats, situat entre el carrer Ciutat i la plaça del Forn. El projecte d’enderroc contempla un termini d’execució de 3 mesos i la previsió de l'Ajuntament és poder-la fer abans de la tardor per no afectar les activitats previstes aquells mesos de l'any al barri vell, com ara la mostra Berga Bolet o la prova ciclista retro Portal Attack.

Un enderroc previst pel POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent, aprovat el març de 2005, va preveure l’enderroc de l’edificació i la urbanització de l’espai amb la finalitat d’esponjar el barri vell de Berga, més concretament l’eix comercial del carrer Major, ampliant també l’accés a la plaça del Forn. L’expropiació de l’edifici, de titularitat privada, juntament amb la indemnització dels llogaters, es va completar l’any 2013 i va implicar una despesa de prop de 300.000 euros al consistori berguedà. L’espai que actualment ocupa l’edifici s’urbanitzarà amb un paviment que donarà continuïtat al de la plaça del Forn i implicarà una ampliació de l’espai públic entre la plaça i el carrer Major.

Edifici de Finques Ciutat des de la plaça del Forn / Ajuntament de Berga

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import més favorable, es tindrà en compte la millora de l’acabat de la façana, amb un arrebossat projectat amb base de morter de calç i la formació de conduccions pel posterior soterrament d’instal·lacions.

Presentació d’ofertes