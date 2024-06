L'Ajuntament de Berga externalitzarà la gestió de la residència Sant Bernabé

L'Ajuntament de Berga aprovarà al ple d'aquest dijous el canvi en la forma de gestió de la residència Sant Bernabé. Fins ara, i des del març del 2023, la gestiona directament l'equip de govern (CUP i ERC) i ara passarà a mans d'una empresa pública o concertada, però acreditada per la Generalitat per gestionar les prestacions dels Serveis Socials, tal com ha remarcat la regidora de Drets Socials de Berga, la cupaire Andrea Corominas: "Serà una empresa de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, que compleixi els requisits que nosaltres recollirem en els plecs del concurs públic i que serviran per acotar com volem el servei de la residència municipal".

La titularitat de la residència continuarà sent de l'Ajuntament de Berga, ja que "serà una externalització i no pas una privatització", ha remarcat la regidora, que ha reconegut, un cop més, que la gestió de la residència des del consistori no era prou eficient perquè "els tràmits del dia a dia eren poc àgils". Ha volgut deixar, però, que "sabent que la gestió és complexa, no deixarem a la nova gestora sense suport. Des de l'Ajuntament hi continuarem sent perquè els nostres avis tinguin un espai com a casa". En aquest sentit, ha parlat d'obres i projectes de millora basats en l'atenció centrada en la persona i espais de convivència, "més que no pas macroresidències".

La gestió municipal de la residència Sant Bernabé es va descartar fa uns mesos i s'ha treballat, amb la regidora Andrea Corominas al capdavant, per buscar una alternativa. L'Ajuntament de Berga va intentar que la Generalitat assumís directament la gestió, però la resposta va ser negativa. Tampoc va tirar endavant la possibilitat que el centre compartís serveis amb l'Hospital de Berga, que ja gestiona el Govern català.

Un cop descartades aquestes opcions, es van valorar altres propostes en la comissió on hi ha representants de tots els grups polítics. "La Generalitat ens va recomanar la gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i ho hem vist bé", ha apuntat Andrea Corominas.

Un cop aprovat el canvi en la forma de gestió, caldrà convocar un concurs públic perquè es presentin les empreses interessades, valorar-ho i adjudicar el servei. L'equip de govern de Berga s'ha marcat com a termini màxim l'1 de gener del 2025. La gestió externalitzada serà per un termini de 4 anys, prorrogables a 10.

Els plecs de la licitació serviran per definir les partides econòmiques necessàries, tenint en compte que és un servei que té dèficit. Un dèficit que ni la regidora ni l'alcalde, Ivan Sànchez, han volgut concretar, tenint en compte que "tot i ser deficitari és un servei que hem de donar. És un problema de moltes residències, ja que a nivell de país caldri apostar per un canvi de model", ha dit l'alcalde.

La residència Sant Bernabé de Berga té 64 places, 45 de les quals públiques, 18 de privades i una de descans que gestiona el consistori. Per a les 45 places públiques, la Generalitat aporta 2.100 euros per a cadascuna. I amb les 18 de privades que paguen els usuaris no és suficient per fer front a totes les despeses. L'any passat, l'Ajuntament de Berga hi va posar uns 100.000 euros.

Pel que fa als treballadors, hi haurà d'haver una subrogació de la plantilla actual per part de l’empresa que n’assumeixi la gestió: "El personal que treballa a la residència haurà de ser contractat per la nova gestora externa", ha apuntat Andrea Corominas.