L’oposició de Berga aplaudeix el canvi de rumb "per millorar l’eficiència de la residència"

L’oposició de Berga (Junts, PSC i BeGI) veu bé el canvi de model de gestió de la residència després de criticar «la ineficiència» de l’equip de govern (CUP i ERC).

Segons Ramon Caballé (Junts), «ni l’etapa amb l’empresa pública Sumar ni la gestió directa han funcionat. Hi ha moltes mancances en el servei i no s’ha solucionat el nyap administratiu». Ha retret "la inoperància" de la regidoria de municipalitzacions de l’anterior mandat., perquè «no va fer res» i que ara «l’opció que queda sobre la taula és delegar la gestió de la residència». Al ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga, Junts hi ha votat a favor «per desencallar-ho» i ha agraït la feina feta per la regidora de Drets Socials, Andrea Corominas.

Abel Garcia (PSC) també ha aplaudit la feina de la regidora, però ha estat crític amb la gestió des del mandat passat: «Tot i que el PSCva fer propostes de com muscular i gestionar el servei, el govern va apostar tan fort per una gestió directa que fins i tot es va crear un reglament per blindar-ho. Ara es modificarà aquest reglament? S'ha preguntat abans d’anunciar el vot en contra dels regidors socialistes.

Judit Vinyes (Beraga Grup Indpendent, BeGI) s'ha referit a l’estudi de viabilitat econòmica que posa de manifest «la mala gestió actual» i que «el canvi era inevitable». S'han abstingut.