El pla de turisme de Bagà marca potenciar el patrimoni natural i cultural

Potenciar el patrimoni natural de Bagà i l’activitat en el mediambient, però sense deixar de banda el patrimoni cultural de la vila. Aquestes són les principals apostes del Pla Estratègic de Turisme de Bagà per als pròxims sis anys, que s'ha presentat aquest divendres. Partint de la base que Bagà és la porta d’entrada del Parc Natural del Cadí-Moixeró, el projecte turístic posa èmfasi en els recursos naturals i se centra en accions concretes.

En destaca situar Bagà com a una destinació Bike Friendly, crear una xarxa de miradors, ordenar l’oferta d’escalada i atraure nous esportistes i famílies amants de la natura. «L’objectiu és que Bagà sigui un referent de territori d’interior de qualitat, competitiu i amb un desenvolupament turístic sostenible i responsable», ha dit Imma Espel, consultora de Biterna, l’empresa responsable d’elaborar el Pla Estratègic de Turisme de Bagà 2024-2029. Espel ha remarcat la importància de presentar una oferta turística diversificada durant tot l’any, més sostenible, i en la qual es tingui en compte el comerç i els serveis locals.

Pel que fa al patrimoni cultural, alguns dels eixos de treball previstos són crear una oferta permanent vinculada a la festa de la Fia-Faia, embellir el nucli antic de la vila, recuperar la Setmana Medieval, repensar el Palau dels Pinós, renovar el Centre Medieval i dels Càtars i, entre altres, reactivar el projecte de l’ecomuseu de Sant Joan de l’Avellanet.

El Pla Estratègic de Turisme es marca el propòsit d’atraure visitants d’arreu de Catalunya, de l’Estat espanyol i de d’altres països, com França. Segons els responsables del projecte «actualment, el turista majoritari és català, procedent de Barcelona i l’àrea metropolitana». L’objectiu de l’Ajuntament és captar gent d’arreu: «Tenim una clara voluntat d’apostar pel turisme», ha remarcat l’alcalde, el socialista Lluís Casas. En aquest sentit, ha detallat que hi ha alguns projectes en marxa com ara habilitar un terreny per estacionar furgonetes Camper, i fer millores la Plaça Porxada. D’altra banda, «ja hem posat en funcionament un servei d’audioguies al nucli històric», ha apuntat Casas.

Paral·lelament, l’empresa baganesa de màrqueting i disseny gràfic Gowwing s’ha encarregat de crear la nova identitat visual de Turisme Bagà. Tal com expliquen Laura Artigas i Francesc Cabra, la finalitat del nou logotip i dels seus colors és plasmar els elements fonamentals que defineixen la vila de Bagà, com ara la natura, l’aigua del riu o el patrimoni cultural: «La nova identitat és un reflex de personalitat, versatilitat, potencial i atemporalitat», han explicat.