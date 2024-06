El pressupost del Consell del Berguedà posa l’accent en la consolidació de serveis

El pressupost d'enguany del Consell Comarcal de Berguedà reflecteix el compromís del govern comarcal de consolidar els serveis que presta. Les àrees socials, educatives i de residus i sanejament són els eixos centrals dels comptes que s'han aprovat aquesta setmana amb els vots a favor dels grups del govern (ERC, Junts, CUP i Més Gironella). El PSC i Som Avià, a l'oposició, hi van votar en contra. El pressupost és de 22,1 milions d’euros, fet que suposa un augment d’1,2 milions d’euros respecte al del 2023 (amb 20,8 milions).

El conseller de Pressupost i president comarcal, Ramon Caballé, ha explicat que l’executiu comarcal ha fet un exercici de racionalització de la despesa, buscant alhora l’eficiència en els serveis.

Creixen les partides de l’àrea Social i Educació

La partida de l’àrea Social arriba als 3.815.281 euros, un 2,57% més que l’any passat. És un increment per fer front a les creixents demandes comarcals del servei. La partida de l’àrea d’Educació també augmenta a causa de la competència rebuda de gestió de menjadors i s'enfila als 2.416.203 euros, un 21,91% més que el 2023.

Un nou servei de recollida de residus

El pressupost també incorpora el nou servei de recollida de residus a la comarca als 29 municipis que tenen delegades les seves competències a l’ens (tots menys Gironella i Puig-reig). Es preveu introduir millores a les poblacions on es fa el porta a porta des de finals del 2018 i, per altra banda, implantar de contenidors d’accés controlat a la resta de municipis. El pressupost base de licitació és de 3.392.603 euros anuals (sense IVA) i el contracte té una durada de vuit anys prorrogable a dos més.

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Berguedà, tindrà una partida de 8.845.471 euros, fruit de la suma de la recollida, gestió i tractament de residus que és de 6.473.575 euros i l’àrea de sanejament per valor de 2.371.895 euros. S’inclou una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per al nou contracte de recollida de 288.582 euros. Igualment, es preveu un augment de 294.010 euros per la taxa de residus respecte a l’any anterior.

El Consell reforça la seva estructura interna

Enguany, el Consell Comarcal del Berguedà reforça la seva estructura de personal i preveu la creació de places de funcionaris per programes i també d’altres places de personal. En aquest darrer cas, seran finançades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Es contractarà un tècnic/a de protecció internacional, tècnic/a d’equitat en els treballs, una figura que donarà suport als ens públics en els plans d’igualtat, un tècnic/a de cultura, tresorer/a, tècnic/a de Medi Ambient, tècnic /a A1 d’informàtica i també es preveu la cobertura de la plaça de secretari/ària del Servei d’Assistència Tècnica (SAT). Es prioritzaran els processos d’estabilització de personal.

L’aposta per reforçar l’estructura interna del Consell permetrà consolidar serveis i donar la cobertura necessària a l’activitat de govern.

Inversions previstes

El capítol d’inversions del pressupost d’enguany és de 3,2 milions d’euros corresponents a les actuacions vinculades en gran part a l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD), finançat pels fons Next Generation EU de la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per a aquest any, entre d’altres, es preveuen les obres següents:

Projecte constructiu per arranjar el Pla de l’Italià a Olvan

Condicionament d’un alberg d’esportistes de muntanya a Guardiola de Berguedà

Millora d’un tram de la Ruta del Carrilet a Gironella.

Remodelació d’un tram de la Ruta de les Colònies

L’execució de les inversions està vinculada a l’obtenció del seu finançament.