Nuclis rurals aïllats del Berguedà milloraran la connectivitat a través de la Xarxa Oberta de Catalunya

Nuclis rurals aïllats del Berguedà, com ara Sant Julià de Cerdanyola o Castellar de n’Hug, podran disposar de connectivitat directament a través de fibra òptica gràcies a la Xarxa Oberta de Catalunya (XOC), mantenint l’actual a xarxa de seguretat. Oferirà aquest servei l’operadora manresana Connecta Fibra.

La XOC l'impulsa la Generalitat amb fons europeus, per tal que les companyies catalanes puguin oferir els seus serveis a tot el territori català.

Fins ara, Connecta Fibra dona el seu servei en aquestes poblacions aportant diferents solucions de radioenllaç. Amb l'adhesió a la XOC, connectarà aquests abonats directament amb un circuit de fibra òptica fins a Guardiola de Berguedà, des d'on es dona servei a poblacions petites com Castellar de n'Hug i Sant Julià de Cerdanyola i també a altres municipis com la Pobla de Lillet o Bagà.

A més, Connecta Fibra mantindrà la inversió en la seva infraestructura de radioenllaç actual com a xarxa de seguretat, per poder mantenir el servei en cas d’avaria o qualsevol altra incidència amb la xarxa pública en aquestes zones rurals, més propenses a patir avaries provocades per diferents factors com caiguda d’arbres, sabotatges i robatoris en la xarxa, entre d’altres. D’aquesta manera, els abonats disposen d’una segona xarxa que suposa una doble garantia per a la seva connectivitat.

Connecta Fibra va ser el primer i únic operador de comunicacions en invertir en zones rurals amb recursos propis i durant el període de la pandèmia Covid-19 va iniciar una campanya de connectivitat de poblacions i nuclis aïllats, entre ells Sant Julià de Cerdanyola o Castellar de n’Hug, invertint en el desplegament d’una xarxa pròpia i oferint solucions per tal de connectar aquests nuclis de població on no arribava cap altre operador i que no disposaven de connexió de banda ampla. Aquest fet ha contribuït al creixement de la companyia i el nombre d’abonats en aquests municipis, on ara la resta d’operadores volen invertir aprofitant l’arribada de les ajudes europees, però sense apostar recursos propis en el desenvolupament de les infraestructures.