La Pobla de Lillet licita el canvi de caldera de la residència de gent gran

L’Ajuntament de la Pobla de Lillet ha iniciat el procediment per adjudicar les obres de millora de l'eficiència energètica a la Residència d’Avis Lillet. El projecte preveu renovar el sistema de calefacció i aigua calenta de l’edifici amb un canvi de caldera que suposa la retirada d’una de les calderes de gasoil existents.

El sistema que s’implantarà estarà format per tres calderes de gas propà de condensació, d’una potència útil nominal de 152,1 kW cada una amb una modulació del 23 al 100%. Les tres calderes sumaran una potència nominal total de 456,3 kW i, a la pràctica, funcionaran com una de sola. El sistema de control regularà la potència que entregarà el grup de calderes segons la demanda de cada moment. També s’inclou el col·lector on es connecten les calderes, la renovació dels dipòsits d’aigua calenta i dels sistemes de bombeig d’aigua calenta. A més, es prioritzarà la calor que provingui del sistema d’intercanvi tèrmic de la xarxa de calor del municipi.

El projecte es complementa amb la implementació d’un mecanisme de control per la calefacció actual de tot l’edifici, mitjançant capçals termostatitzables controlats per radiofreqüència, que permetran tenir un sistema de gestió centralitzat de la calefacció i garantir un millor confort als usuaris de la residència de gent gran.

A part de la millora de la qualitat de vida dels usuaris, segons l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, l'actuació permetrà un estalvi de 13,5 tones de CO2 anuals a l’atmosfera.

L'import de l'obra és de 221.155 euros (IVA inclòs) i està subvencionat íntegrament per la Diputació de Barcelona.

La previsió de l'equip de govern de la Pobla de Lillet (ERC) és que l'execució de les obres s'iniciï al mes de juliol, amb una durada aproximada de tres mesos.

Les empreses interessades a concórrer al concurs poden consultar tota la informació referent a la licitació a través del perfil del contractant disponible al web de l’Organisme Autònom Fundació Residència d’Avis de La Pobla de Lillet o clicant aquí.

Amb aquesta obra, l'Ajuntament de la Pobla de Lillet vol "actualitzar, optimitzar i millorar tot el sistema de calefacció, per oferir un millor confort i sostenibilitat als residents i als treballadors de la Residència d’Avis Lillet".