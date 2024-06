El càmping de Berga restitueix la zona on s'havien fet obres il·legals

El càmping Berga Resort està fent els treballs de restitució de la zona de la Rompuda, on s'havia construït una àrea de residus, aparcament, ampliació d'un vial i espai de neteja de vehicles per als usuaris de l'equipament. Aquestes obres, tal com va avançar fa uns mesos Regió7, es van fer sense llicència en un espai de sòl no urbanitzable destinat a l’aprofitament agrícola i fora dels àmbits admesos per desenvolupar l’activitat, tal com marca el Pla Especial Urbanístic del càmping.

Per això, l’Ajuntament de Berga va incoar un expedient sancionador «per infracció urbanística greu», amb una petició de multa de 1.500 euros. A més, ordenava enderrocar les obres executades, reposició dels terrenys al seu estat rural inicial, cessament dels usos il·legals i del subministrament dels serveis.

L'espai que s'ha hagut de restaurar al seu estat rural anterior / Arxiu/Anna Costa

L’empresa Mas d’en Bosch, propietària del càmping i complex Berga Resort, va fer arribar a l’Ajuntament de Berga la documentació necessària per actuar al sector de la Rompuda. Concretament, el 27 de març va presentar el programa de restauració i el projecte tècnic de desconstrucció i el 14 d’abril va presentar el projecte d’enderroc i l’estudi bàsic de seguretat i salut, així com assumir la direcció d’obra d’enderroc.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va resoldre aprovar el programa de restauració voluntària presentat de vuit setmanes, que s’ajusta al termini de dos mesos atorgat per l’execució de l’ordre de restauració. També va apuntar que «per tal de garantir l’execució de la restauració s’haurà de dipositar una garantia de l’import total de les obres, segons disposa l’article 123.3 del reglament sobre protecció de la legalitat urbanística que ascendeix a 71.492,19 euros (IVA exclòs)».

L’actuació de la propietat, després del requeriment de l’Ajuntament de Berga, permetrà que en els pròxims dies l’espai torni a quedar tal com estava abans de les obres il·legals que va investigar la Fiscalia provincial de Barcelona arran de la denúncia d’un particular. «Ja hem tret els contenidors de les escombraries, la infraestructura de neteja de vehicles i estem acabant de retirar tot el formigó», han detallat fonts del Berga Resort.

D’altra banda, l’empresa propietària del Berga Resort, també ha actuat al camí que va del càmping fins a Mas d’en Bosch i ja s’ha fet la inspecció corresponent dels tècnics de l’Ajuntament.