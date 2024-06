L'Arxiu Comarcal del Berguedà es dota d'una sala refrigerada per a l'arxiu fotogràfic i audiovisual

L'Arxiu Comarcal del Berguedà s'ha dotat d'una sala per poder-hi guardar, en condicions òptimes d'espai, temperatura i humitat, materials digitals i fotogràfics. Aquest dimecres, la directora general del Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, acompanyada de l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, el president del consell comarcal, Ramon Caballé i el conseller comarcal de Cultura, Lluís Vall, han inaugurat la nova sala. L'adaptació de l'espai ha requerit una inversió de 72.000 euros, que ha fet el departament de Cultura. Les obres s'han executat per encàrrec de l'Ajuntament de Berga.

La nova sala de suports especials s’ubica en les mateixes dependències de l’arxiu, al Pavelló de Suècia de Berga. L’espai escollit ha estat l’antiga sala destinada a les fotografies i una part de la sala de consulta. Té una superfície de 30 m² i capacitat per a 300 metres lineals de documentació. El que la fa diferent de la resta de l'arxiu és que pot mantenir la temperatura entre 10 i 12 graus i la humitat relativa entre el 40 i 45%. Aquestes característiques garanteixen unes condicions òptimes per conservar les 850.000 fotografies, 13.000 registres sonors i 2.500 documents audiovisuals que hi ha a l’arxiu.

Representants de l'Ajuntament, el Consell i el departament de Cultura de la Generalitat a la nova sala de l'arxiu / CCB

El nou espai respon a les necessitats de l’Arxiu Comarcal del Berguedà de poder conservar en idònies condicions els fons fotogràfics i audiovisuals que hi ha dipositats. La comarca ha donat nombrosos fotògrafs i el volum fotogràfic conservat en aquest equipament és molt superior al d’altres arxius. Tots els ingressos de fotografies que s’han fet efectius fins ara i els que puguin arribar en un futur requerien l’adequació d’aquest dipòsit específic.

Manel Escobet i Xavier Pedrals, fotografia i arxiu

Durant l’acte, el fotògraf berguedà, Manel Escobet, i l’anterior director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, Xavier Pedrals, han conversat sobre l’impacte de la fotografia a la comarca. La xerrada, moderada per Jordi Serchs, ha tingut presents a diferents fotògrafs i a l’empremta gràfica que aquests han deixat a la societat berguedana. S’ha aprofitat el moment per agrair a la vuitantena de donants de fons fotogràfics, i els seus familiars la confiança en l’Arxiu Comarcal del Berguedà a l’hora de dipositar els seus fons.

L'ex-arxiver Xavier Pedrals dialoga amb el fotògraf Manel Escobet / CCB

L’Arxiu Comarcal del Berguedà custodia aquests fons, però també treballa per fer la descripció de fotografies i material fotogràfica i audiovisual, i també per digitalitzar aquelles imatges que poden ser consultables directament per la ciutadania a Arxius en línia.

Els fons conservats

Entre els fons fotogràfics dipositats més destacats, quantitativament, hi ha els de Josep Deseuras, Joan Ribera, Toni Sales o Rosalina Camps. També s'hi conserva el fons de Ràdio Berga, Iniciatives Berguedanes de Comunicació o la Polifònica de Puig-reig, pel que fa a la documentació sonora i audiovisual.

L’Arxiu Comarcal del Berguedà, que forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcal (XAC), ha treballat especialment la recuperació de la fotografia, per preservar-la. Bona mostra d’això és la dimensió social que ha pres l’arxiu al seu entorn, impulsant exposicions, calendaris i diverses publicacions per donar a conèixer els fotògrafs berguedans i la seva obra. L’arxiu també participa de forma activa en el Concurs de Fotografia del Berguedà – Memorial Joan Ribera i Fornells i en el Concurs de Fotografia de la Fia-faia.