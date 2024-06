El nou Carnet Jove del Berguedà oferirà descomptes i avantatges als titulars

L’Agència Catalana de la Joventut, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament han posat en marxa el projecte del nou Carnet Jove del Berguedà. L’objectiu és que el nou carnet reforci el vincle del Carnet Jove d’àmbit nacional amb el món comarcal i, especialment, amb el comerç i serveis de proximitat.

Amb aquesta iniciativa s’incrementaran els avantatges actuals de proximitat per al jovent del Berguedà, amb l'objectiu que els nois i noies puguin fer servir més el carnet en comerços i establiments de la comarca.

El Carnet Jove ofereix a tot Catalunya més de 8.000 avantatges en formació, cultura, salut o mobilitat internacional dels quals se’n poden beneficiar més de 519.000 nois i noies de 12 a 30 anys que tenen el carnet arreu del país. En l'àmbit comarcal, hi ha 2.572 joves que són titulars del Carnet Jove al Berguedà, on ara hi ha 69 avantatges.

La posada en marxa del nou Carnet Jove del Berguedà marca el punt de partida d’expedició dels nous carnets, que inclouen l’escut del Consell Comarcal del Berguedà. D’aquesta manera, els joves que són titulars del Carnet Jove veuran com automàticament el carnet també se’ls converteix en el de la seva comarca.

La posada en marxa del carnet també serveix per a intensificar la campanya per a captar més comerços, entitats i institucions que ofereixin més i millors descomptes i avantatges a la comarca. Aquests nous avantatges s’afegiran a l’oferta actual, repartida actualment entre els àmbits de salut (2,90%), formació (7,25%), esports (13,04%), turisme i mobilitat (20,29%), tecnologia (10,14%), cultura (18,84%), lleure (2,90%) i altres (24,64%).

Més joves titulars a partir de l’octubre

Els joves del Berguedà que decideixin de fer-se nous titulars del Carnet Jove a partir de l’octubre ho podran fer a través del web carnetjove.cat, a qualsevol de les oficines de CaixaBank o a imagin. El Carnet Jove del Berguedà té un format digital i es pot fer servir directament des de l’App mòbil del Carnet Jove. Per tal de disposar del carnet, els joves hauran d’acreditar que resideixen a la comarca mostrant el DNI o bé el certificat d’empadronament. Per la seva banda, els joves que ja eren titulars no caldrà que el renovin perquè ja disposaran automàticament de la versió digital del Carnet Jove del Berguedà a l'App.

Joventut va iniciar en fase de prova pilot el Carnet Jove als ens locals el 2018 en un total de set municipis catalans. L’èxit de la iniciativa fa que Joventut l’hagi seguit estenent a nous municipis i comarques, com és el cas del Berguedà.