Una riuada arrossega un turisme amb el conductor a dins a Olvan

Un turisme i el seu conductor han estat arrossegats per una riera al municipi d'Olvan, al Berguedà, que ha crescut de manera molt considerable aquest dimecres a la tarda. La intervenció dels bombers ha permès rescatar el conductor de l'interior sense ferides. El vehicle estava al mig de l'aigua en un indret on la riera baixava amb força, alimentada per les pluges. L'ampli desplegament d'agents que s'han desplaçat al lloc dels fets, han estabilitzat el vehicle, l'han assegurat i l'han extret cap a la vora, fins a una zona segura.

Bombers de la Generalitat ha rebut l'avís d'aquesta incidència a les 18.14 h de la tarda i s'hi han mobilitzat amb sis dotacions, un Furgó de Rescat Aquàtic GRAE i dos helicòpters, un del GRAE Subaquàtic i un altre del GRAE Terrestre.