Mossos detenen sis homes per cultivar 561 plantes de marihuana a Guardiola de Berguedà

Tres homes de 22, 24 i 53 anys han estat detinguts per cultivar 961 plantes de marihuana en un avançat estat de creixement en una finca de Guardiola de Berguedà, on també es van trobar 278 grams de cabdells secs. Tots ells van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric i aigua ahir, 12 de juny, pels agents de Mossos. Els detinguts passaran, en les pròximes hores, a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.

La investigació es va iniciar a mitjans de març, quan els mossos van tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en un edifici compost per cinc habitatges i un garatge al municipi de Guardiola del Berguedà. Després de recollir indicis suficients, ahir es va procedir a fer una entrada i perquisició per totes les estances de l'edifici.

A l'interior es van localitzar 961 plantes de marihuana en avançat estat de creixement i 278 grams de cabdells secs. A més, hi havia una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris per afavorir el seu cultiu.