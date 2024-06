Del Berguedà, a inflar veles a mar

El Berguedà, el verd i la muntanya. Arenys de Mar, el blau, infinit, i el Mediterrani. Anar a escola i viure una experiència per recordar, anar a fer vela. Mons propers, però a voltes tan distants. Un matí per conèixer un nou esport i per iniciar-se a la navegació a vela d’una manera lúdica i educativa. Aquesta és l’experiència que han tingut l’oportunitat de viure de primera mà, aquesta setmana, els alumnes de quart de primària de les escoles d’Olvan i Montmajor. Ho han fet a Arenys de Mar, una de les seus de la Federació Catalana de Vela.

La proposta s’emmarca dins el programa ‘Aventura blava’, una iniciativa de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela, que porta 10.000 alumnes de la província de Barcelona a viure la que per a molts és una primera experiència de navegació a vela. L’experiència va començar els mesos d’abril, maig i juny i continuarà a la tardor: els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre.

La jornada es divideix en dues parts, amb una durada de dues hores cadascuna. Per una banda, s’ofereix una sessió divulgativa a terra on s’expliquen els conceptes bàsics de la navegació i es fan jocs relacionats amb l’esport de vela. Per l’altra, es porta a la pràctica amb una sessió de navegació en embarcacions col·lectives de vela, amb l’acompanyament de personal tècnic qualificat, en un dels ports de la costa catalana.

Despertar l’interès per l’esport i el mar

‘Aventura blava’ té com a punt de partida promoure la pràctica esportiva i els seus beneficis per a la salut física i mental, així com fomentar la cultura marítima entre els infants. Unint aquests dos objectius, treballa per impulsar els esports de mar, sostenibles amb el medi ambient.

Així, el programa contribueix a transmetre d’una manera “dinàmica, plural i inclusiva, tots els valors de l’esport de la vela i del medi on es practica”.

La Copa d’Amèrica, rerefons de l’activitat

La iniciativa coincideix amb la celebració de la 37a Copa d’Amèrica, que tindrà lloc a Barcelona des de l’agost fins a finals d’octubre. Aquest esdeveniment es tracta de la competició més important de la nàutica esportiva.

D’aquesta manera, ‘Aventura blava’ vol donar a conèixer als escolars aquest esdeveniment esportiu i la seva transcendència internacional. Al mateix temps, la finalitat és generar-los entusiasme i suport vers la Copa d’Amèrica.

“Divertit i impressionant”: així és com defineixen el bateig de vela l’Àngel i la Judit, alumnes de quart de primària de l’escola d’Olvan. Els infants d’aquest centre educatiu que han participat en l’activitat, expliquen a Regió7 que, abans de practicar el bateig de vela, no sabien que existia aquest esport.

A més, remarquen els coneixements que han adquirit sobre aquest esport, com pot ser controlar l’embarcació, desplegar la vela i fer nusos mariners, entre d’altres.

“És una oportunitat d’experiència per als alumnes, perquè no totes les famílies es poden permetre o tendeixen a fer una activitat de vela com aquesta”, assegura Paula de Planell, mestra de l’escola d’Olvan, a aquest diari. En aquesta línia, de Planell afegeix que l’alumnat “va gaudir i aprendre molt”.

Des de l’equip docent valoren positivament el fet que sigui una activitat totalment subvencionada, “per tal d’arribar a tothom”.

Tant alumnes com professors comparteixen que els agradaria repetir aquest esport en una altra ocasió. Per tant, queda demostrat que ‘Aventura blava’ es tracta d’una experiència que difícilment oblidaran.

