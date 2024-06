El càmping de Berga implanta la recollida d'escombraries parcel·la a parcel·la

El càmping de Berga implanta la recollida d'escombraries porta a porta, en aquest cas parcel·la a parcel·la. El sistema, que fa anys que es fa a Berga i a molts municipis de la comarca, ha arribat al Berga Resort gràcies a l'aposta dels propietaris per aconseguir el 100% de reciclatge dels residus que generen els campistes.

Berga Resort ha fet una inversió en 600 contenidors de 60 litres de capacitat per repartir-ne un per parcel·la, siguin caravanes, tendes o bungalous. En aquest contenidor cada família hi ha aboca els seus residus amb les bosses corresponents separant la fracció orgànica, el rebuig, el paper i cartró i els envasos. I des del càmping, a part de proporcionar bosses, han contractat un servei de recollida parcel·la per parcel·la. Quan el càmping està ple (capacitat per a unes 2.000 persones), la recollida es fa un dia sí un dia no i és l'empresa de Puig-reig Transvinyots que recorre tot el càmping amb un camió petit amb quatre contenidors on es van llençant les bosses. Després, s’aboquen en un magatzem de contenidors que s'ha habilitat a l'entrada del càmping i aquí és on l'empresa responsable del porta a porta a Berga recull les deixalles els dies que correspon.

Magatzem de contenidors on s'aboquen les escombraries del parcel·la a parcel·la / Anna Costa

La implantació d'aquest sistema ha estat motivat pel fet d'haver de treure l'àrea de residus de la zona de la Rompuda. En aquest sector hi havia una illa amb contenidors de les diferents fraccions, on els campistes llençaven la brossa. Però, segons responsables del càmping, "en molts casos ho abocaven tot al rebuig, era molt complicat que tothom separés les escombraries". Això perjudicava el Berga Resort, que havia de pagar serveis extraordinaris: «Reciclàvem un 50% aproximadament». Ara, aquest percentatge s’ha duplicat.

Els campistes han respost i el nou sistema «està funcionant molt bé», asseguren els responsables del càmping. Tot i reconèixer que ha fet falta pedagogia i que les primeres setmanes va costar perquè «molta gent no està acostumada a separar els residus», ara, després d'un mes i mig, «la valoració és molt bona». El maig va ser un període de prova, amb més tolerància a l’hora de recollir els residus, però des d’aquest juny si no es fa correctament es deixa la bossa amb una etiqueta que adverteix que no s’ha fet bé.

El càmping i complex Berga Resort encara l'estiu amb aquesta novetat que «dona valor afegit», segons fonts de les instal·lacions, ja que «no hi ha cap càmping que reculli la brossa parcel·la a parcel·la». És una aposta més per la sostenibilitat i el compromís amb el medi ambient que se suma a les mesures ja implantades de generació d'energia amb biomassa, plaques solars, aerotèrmia, aprofitament de les aigües de les piscines i reutilització de l’aigua per als sanitaris.

Els contenidors que s'han repartit a tots els bungalous i parcel·les del càmping de Berga / Anna Costa

El Consell aplaudeix la iniciativa

El Consell Comarcal del Berguedà, que gestiona el servei de recollida d’escombraries, aplaudeix el nou sistema parcel·la a parcel·la del càmping de Berga. Segons ha explicat el president, Ramon Caballé: "Com a Consell i com a comarca, que una empresa privada faci aquesta aposta és molt positiu. El càmping és un gran productor de residus i fa els deures, ja que així millorarem molt el percentatge de reciclatge i també tindrem una millora en el cobrament del cànon". A més, segons Caballé, "és bo que el turisme s'adapti a la realitat de la recollida de deixalles que fem a la comarca". I afegeix: "El Berga Resort com a càmping és pioner, i ara seria positiu que altres s'hi emmirallesin".