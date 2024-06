Mira com brollen les fonts del Berguedà que ens ajuden a sortir de la sequera

A l’Alt Berguedà hi ha, en molt pocs quilòmetres de distància, diferents brolladors (més enllà de les populars Fonts del Llobregat) que són tot un indicador de l’estat dels nivells d’aigua i dels registres (i recollides) de pluja. Un enclavament on es poden trobar algunes d’aquestes notables referències, pràcticament amb una curta caminada entre les unes i les altres, és a cavall dels termes de Bagà i Gisclareny, ja dins del parc natural del Cadí Moixeró.

Les sovintejades i generoses pluges caigudes entre aquests mesos de maig i juny han fet que aquests brolladors i salts d’aigua mostrin la seva imatge més potent, descarregant amplitud, força i cabal abundant. En aquest cas, parlem (i en mostrem imatges d’aquest cap de setmana) de l’adou del Bastareny, el Bullidor de la Llet i el salt de la Cua de Cavall. Tots ells són cursos, les aigües dels quals acaben arribant majoritàriament, tard o d’hora, al traçat nord del Llobregat i, per tant, al pantà de la Baells, que actualment ja s’apropa al 50% de la seva capacitat.

David Bricollé

L’adou del Bastareny és el naixement d’aquest riu que creua pel mig de Bagà per desembocar poc després a la part alta del Llobregat, a Guardiola de Berguedà. L’adou en qüestió rajava aquest dissabte amb un espectacular salt d’aigua, que abasta tota l’amplada que arriba a assolir en moments màxims.

David Bricollé

També en aquesta zona, a l’entorn de la casa de colònies de La Salle Natura, ja cap al conegut camí que porta cap al Coll de Pendís passant pel refugi Sant Jordi, en els primers metres de l’ascens baixa com en els seus millors moments l’espectacular Bullidor de la Llet, un sobreeixidor que és una espectacular font natural que brolla d’entre una fissura que hi ha en una gran paret de roca calcària, i que posteriorment baixa a gran velocitat per un llarg 'tobogan' natural, el que li confereix l'escuma blanca que la fa semblar un bullidor. Cal remarcar que el brollador és espectacular en èpoques plujoses i de desglaç, però que queda completament sec durant molts períodes de l’any, per la qual cosa és especialment rellevant valorar-ne la imatge actual.

I en aquesta mateixa ruta, a la popular zona de Els Empedrats, el torrent baixa generós i es manifesta especialment esplèndid al seu punt més espectacular: la cascada o salt d’aigua de la Cua de Cavall. Situat a la zona més engorjada, la caiguda d’aigua és especialment atractiva. De fet, aquest cap de setmana ja és notable el moviment de gent a la zona (la trentena de places aparcament del voltant de la casa de colònies eren plens) per gaudir de la bellesa d'aquests dolls.