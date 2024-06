Una mare vídua amb fills salva a última hora un desnonament a Berga

Una família de Berga formada per una mare vídua i els seus 4 fills, 2 dels quals són encara menors, han aconseguit continuar vivint al pis que tenen llogat a Berga, just en el moment del desnonament per impagament. La intermediació de la PAH Sant Fruitós amb l'Ajuntament de Berga i amb la Generalitat ha evitat un desnonament que tenia data judicial fixada, el passat 11 de juny, segons han explicat fonts de la PAH.

Latifa i el seu marit Hassan van llogar un pis a un particular, a Berga. Ells tenien els seus respectius passaports al dia i rebien un ajut de la Generalitat per dos dels seus fills que eren menors. En tenien dos més que ja eren adults. Aquests diners de l'ajut els permetien afrontar el lloguer. Ho van fer els primers mesos, però el van deixar de pagar quan va morir el pare, Hassan, l'agost del 2000. Aleshores, van deixar de cobrar el suport per als menors, per una normativa de l'Estat per la qual es retiraven els ajuts per als que no tenien papers, com era el cas dels menors.

Latifa fa tres anys que lluita per intentar regularitzar la situació de la família i ara ha aconseguit rebre la renda garantida, amb la qual cosa ha pogut renovar l'acord amb el propietaris. Han estat mesos de converses amb l'Ajuntament de Berga i la Generalitat, que finalment han desencallat els darrers dies. El passat 11 de juny, Latifa tenia programat un procés de desnonament judicial, que es va aturar a última hora. Anteriorment, ja n'havia salvat dos més.

La PAH Santfruitós ha explicat que aquest ha estat un procés complicat, amb una resolució final satisfactòria, sobretot perquè es tractava del cas d'una família en una situació "molt complicada i vulnerable".