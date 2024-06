Bagà crea dues rutes per divulgar els seus búnquers

Bagà ha presentat aquest diumenge la Ruta dels búnquers de Coll de Pal, una proposta que permet descobrir una antiga zona militar generalment poc coneguda, però amb molta història al darrere. «L’objectiu d’aquesta ruta és oferir un nou recurs turístic, així com donar valor a aquest patrimoni històric que tenim a la vila», afirma Lluís Casas, alcalde de Bagà. El batlle afegeix que darrere del projecte hi ha hagut «una important feina d’investigació històrica».

Una de les construccions militars que es poden veure durant el recorregut | AXEL LAPUERTA COLL / AXEL LAPUERTA COLL

El projecte, que es va iniciar l’any 2019 a partir d’una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, es divideix en dos itineraris diferenciats. D’una banda, la Ruta del Serrat Gran, amb un recorregut lineal de 2 quilòmetres i 318 metres de desnivell. S’inicia el trajecte en direcció al Serrat Gran, on es poden trobar diverses zones amb construccions militars. Els diferents tipus de búnquers que hi ha són d’observació, d’atac i de refugi de personal.

De l’altra, la Ruta Puigllançada, que presenta un recorregut, també lineal, de 0,8 quilòmetres i 124 metres de desnivell. Sortint des de Coll de Pal, se segueix mig quilòmetre pel camí marcat i després es continua cap a l’esquerra. Des d’allà, es camina en línia gairebé recta. Ambdós itineraris disposen d’un codi QR que permet consultar la història de cada una de les diferents infraestructures defensives.

Amagats i desconeguts

«Hi ha molta gent que no sap que existeixen aquests búnquers», assegura Gerard Folcrà, guia turístic de Pedratour, empresa que gestiona Turisme Bagà. Folcrà destaca que es tractava d’un projecte «molt secret perquè l’enemic no en tingués coneixença». En aquesta línia, el guia recorda que aquests vestigis van quedar amagats fins a mitjans dels anys vuitanta, moment en què es van començar a descobrir.

La presentació de les rutes s’ha portat a terme amb motiu de la XXXII Caminada Popular de Bagà, organitzada per la UEC de Bagà, que ha resseguit justament el paratge natural on es troben els búnquers de Coll de Pal. El recorregut ha comptat amb 10 quilòmetres de longitud i 600 metres de desnivell, amb una altitud màxima de 2.520 metres.

Les persones que ho han desitjat, han pogut gaudir d’una ruta guiada a càrrec de Cristòfol López, historiador i un dels impulsors d’aquests nous itineraris, i el suport dels guies turístics de l’oficina municipal.

«A través d’aquestes rutes, es permet enllaçar un espai natural privilegiat amb el patrimoni històric», apunta Ester Berenguer, membre de la UEC de Bagà.

Vestigis militars amb història

La línia dels Pirineus era una gran zona de defensa que havia d’impedir una hipotètica invasió des del nord. Va ser construïda per l’exèrcit espanyol durant els anys 40 i 50 del segle XX, des del Cap de Creus fins al País Basc. Havia de tenir prop de 10.000 búnquers, dels quals finalment en van ser uns 4.500, organitzats en un total de 169 centres de resistència.

En aquest context, entre la primavera i l’estiu del 1950, l’exèrcit espanyol va construir els búnquers de Coll de Pal. El Centre de Resistència de Coll de Pal, el número 50, comptava amb els següents vestigis: l’observatori de batalló del Serrat Gran, els búnquers de metralladora de Comabella i els del Puigllançada, i els refugis de personal de Comafloriu.

Aquestes construccions militars, que s’havien de complementar amb trinxeres, camps de mines i fil ferrades, no es van arribar a equipar ni utilitzar mai, una de les raons per les quals no han estat mai gaire conegudes.