Berga enceta la temporada de la piscina municipal i programa un espectacle familiar i vetllada musical

Berga ha obert aquest dilluns les piscines municipals, que estaran en funcionament del 17 de juny a l'1 de setembre de les 10 del matí a les 8 de la tarda. Els últims mesos, els operaris de la brigada municipal i els Serveis Territorials de l'Ajuntament de Berga han fet tasques d’adequació de les instal·lacions per oferir un bon servei a la ciutadania.

Per inaugurar la temporada d'estiu, s’ha programat un espectacle familiar i una vetllada musical, que es farà aquest divendres, 21 de juny. La companyia Ai, Carai! protagonitzarà el muntatge La Ballaruca, a les 6 de la tarda. I al vespre, a les 9, es podrà gaudir de l'actuació del grup Trending Covers. L'acte és gratuït i es farà a la pista vermella, situada a l’accés de l’equipament de les piscines municipals.

Tarifes i abonaments

Aquest estiu, es mantenen les mateixes tarifes que els últims tres anys per fer ús de les instal·lacions de bany. L’accés a la piscina per als infants (de 4 a 14 anys), les persones majors de 65 anys i pensionistes i les persones amb discapacitat (grau igual o superior al 33 %) té un cost de 2,5 euros, mentre que les persones acompanyants de persones amb discapacitat (grau igual o superior al 65 %) tenen l’entrada gratuïta.

El preu de l’entrada per a les persones adultes d’entre 15 i 64 anys és de 3,5 euros. A més, hi ha una tarifa reduïda d’1,5 euros per accedir a la piscina durant l’última hora d’obertura de les instal·lacions (de 19 a 20 h) i un abonament familiar mensual (juliol o agost) per a unitats familiars de diversos membres que costa entre 65 i 80 euros. També s’ofereixen abonaments per a 15 serveis (25-35 euros), per a 30 serveis (35-50 euros) i abonaments de temporada (42-62 euros). No es fa distinció entre la tarifa diària i la tarifa de cap de setmana.

Els tiquets senzills d’entrada diària es poden adquirir a la taquilla de la piscina, però els abonaments familiars mensuals (juliol o agost) i els abonaments en què s’apliqui algun tipus de descompte caldrà tramitar-los presentant la documentació corresponent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Berga, a la plaça de Sant Pere.

Episodis d’onada de calor

Berga tornarà a implementar l’accés gratuït a les piscines municipals quan es produeixin episodis d’onada de calor. La mesura s’aplicarà quan el Servei meteorològic de Catalunya emeti avisos de perill “alt” i “molt alt” al Berguedà, que es correspon amb les alertes de color taronja i vermell, respectivament. Aquests avisos acostumen a estar actius durant les tardes i, per tant, la gratuïtat només s’aplicarà durant les tardes. Al matí, l’accés continuarà sent de pagament.

L’aforament màxim serà de 750 persones i el control d’accés es farà mitjançant tiquets numerats que els usuaris i usuàries rebran a l’entrada de la piscina i que hauran de retornar en el moment que decideixin abandonar l’equipament. Les persones que disposin de l’abonament de temporada o l’abonament familiar també podran accedir gratuïtament i tindran prioritat d’accés, en cas que es produeixin cues. Els infants menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta que haurà de fer-se responsable de l’entrada i sortida dels menors a les instal·lacions. Les persones adultes només podran fer-se càrrec de cinc infants, com a màxim, signant l’autorització corresponent.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Berga tornarà a sumar-se a la iniciativa “Mulla’t”. És una jornada organitzada arreu de Catalunya per la Fundació Esclerosi Múltiple que té l’objectiu d’acompanyar les persones afectades per aquesta malaltia i destinar fons a la recerca i la investigació. Berga participarà en la jornada fent una sessió d’aquazumba a càrrec del Centre Esportiu Municipal El Tossalet. L’activitat es farà el diumenge 14 de juliol, a les 6 de la tarda. A més, els usuaris i usuàries podran col·laborar amb la iniciativa adquirint productes solidaris de la campanya que es vendran a la taquilla de les instal·lacions de bany durant una setmana. La recaptació de la taquilla de la jornada es destinarà íntegrament a la causa esmentada.

Activitats esportives

Les instal·lacions esportives de les piscines municipals acolliran les activitats gratuïtes del programa ‘Salut a l’estiu’ durant els mesos de juliol i agost. Es tracta d’un programa d’activitats esportives per promoure els hàbits saludables i l’exercici físic. El projecte està impulsat per l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Berga en col·laboració amb el Centre Esportiu Municipal El Tossalet i el Centre Esportiu d’Estètica Corporal (CEEC). Enguany, la graella d’activitats es completarà amb una sèrie de propostes esportives i culturals amb l’objectiu de dinamitzar les instal·lacions esportives. Aviat es donarà a conèixer la programació d’activitats del programa ‘Salut a l’estiu’ de 2024.