BeGI suspèn el govern de Berga per la "inacció" i la "nefasta gestió"

Berga Grup Independent (BeGI) no aprova la gestió de l'equip de govern de Berga (CUP i ERC) en el primer any del mandat 2023-2027. Aquest 17 de juny s'ha complert un any de la constitució dels ajuntaments i els dos regidors de BeGI, a l'oposició al consistori, han estat crítics: "La CUP i ERC són incompetents, la ciutat no avança". Segons Judit Vinyes, "la desídia de l'equip de govern fa que Berga estigui parada i pitjor encara que l'any passat, ja que tornem a generar deute", ha dit argumentant que "es van plantejar uns pressupostos sense tenir prou diners i, per tant, acceptant un crèdit que suposa més deute".

La gestió econòmica "no va per bon camí", segons Vinyes, que ha posat sobre la taula l'important endarreriment a l'hora de pagar els proveïdors: "El termini màxim és de 30 dies des de l'aprovació de les factures i l'Ajuntament de Berga paga els proveïdors a 100 o fins i tot 120 dies. És vergonyós i hem insistit en diversos plens que cal revertir aquesta situació. Ara, fins i tot, el Ministeri d'Hisenda ha advertit a l'Ajuntament que les empreses no poden cobrar amb tant retard". Per això, Judit Vinyes demana al govern de Berga "un canvi d'actitud".

Judit Vinyes i Lluís Minoves es van estrenar com a regidors ara fa any i des del seu punt de vista, "BeGI és l'oposició real i constructiva de Berga, lluny dels partits tradicionals que o s'oposen a tot o deixen passar el temps perquè no es faci res". Judit Vinyes ha remarcat que des de BeGI han treballat perquè "passin coses" i opina que "hem fet més feina nosaltres des de l'oposició que no pas el govern de la CUP i ERC, que està parat". A més, "som un altaveu del poble traslladant queixes i inquietuds que ens fan arribar els ciutadans, ja sigui directament als regidors o bé per mitjà d'instàncies".

En aquest primer any a l'oposició, BeGI ha entrat 27 instàncies a l'Ajuntament de Berga, 2 de les quals han estat denegades, 18 no han obtingut resposta i 7 han estat contestades.

El paper de BeGI a l'Ajuntament de Berga

Els dos regidors de BeGI seuen a la bancada de l'oposició, juntament amb Junts (4 regidors) i el PSC (3 regidors). Els 9 regidors de l'oposició superen els 8 de l'equip de govern (6 CUP i 2 ERC), que no té majoria i necessita suports per tirar endavant accions. En aquest sentit, BeGI ha posat sobre la taula projectes als quals han donat suport. La llista inclou haver impulsat el codi ètic a l'Ajuntament de Berga, l'aprovació d'una tècnica d'Igualtat, incloure filtres en l'obra del canvi de gespa artificial del camp de futbol, l'aprovació dels pressupostos, que "va ser un vot de confiança a canvi de millores i projectes", ha apuntat Vinyes, també una moció en homenatge a Antoni Tarrés Barniol, el canvi de gestió de la residència municipal, la fiscalització de la hisenda municipal, treballar per endreçar l'Ajuntament, haver tirat endavant l'ampliació del jardí de la residència amb els pressupostos participatius i aconseguir que els ciutadans, finalment, podran renovar el DNI a Berga.

Projectes "que cal desencallar "urgentment"

BeGI també ha volgut repassar els projectes clau per Berga que estan encallats i que cal tirar endavant. Un és l'estació d'autobusos, que va ser una de les obres estrella de la campanya electoral del maig del 2023 i que no se n'ha tornat a parlar perquè segons Lluís Minoves "no hi ha voluntat de tirar-ho endavant".

Una altra obra encallada des de fa anys és la urbanització dels Pedregals: "A cada ple -ha comentat Minoves- hem insistit que cal desencallar el projecte, fins i tot vam resoldre un tema d'aconseguir finançament, però, tot i això, no s'avança". Igual que en la portada d'aigua a Queralt: "S'ha de tramitar i enviar-ho a Urbanisme, però el govern no actua", critica BeGI.

Els regidors independents també s'han referit a la necessitat de fer tasques de manteniment als carrers, "que estan bruts, abandonats, amb voreres aixecades...". I també han fet una crida a aprovar modificacions urbanístiques puntuals mentre no es fa el nou Pla Urbanístic (POUM) de Berga: "Hi ha empresaris que fa temps que van darrere de modificacions i no se'ls respon, i, d'altra banda, tenim equipaments on es fan activitats no legalitzades on cal actuar".

Segons BeGI, la CUP i ERC "han de fer autocrítica i tirar endavant projectes. Volem que el govern entomi els problemes i busqui solucions i nosaltres, com a oposició constructiva, hi seguirem sent per ajudar a millorar la ciutat". Judit Vinyes i Lluís Minoves demanen a l'equip de govern un canvi de rumb: "Els volem donar un toc d'atenció perquè canviïn el sistema de treballar i de gestionar l'Ajuntament, pel bé dels berguedans i berguedanes. Continuarem treballant i assumint responsabilitats des de l'oposició perquè es facin projectes i s'executin".