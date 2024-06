Les Fonts del Llobregat, revifades i cabaloses, atrauen nombrosos turistes

Les Fonts del Llobregat, el punt on neix el riu a mig quilòmetre de Castellar de n'Hug, han revifat aquesta primavera amb un cabal per sobre del 90%. Les pluges dels mesos d'abril i maig i el desglaç de la neu de les muntanyes han canviat el paisatge de les Fonts del Llobregat, amb els salts d'aigua brollant amb força com feia temps que no es veien.

Les Fonts del Llobregat és un dels recursos turístics potents del Berguedà, amb gran afluència de visitants els mesos d'estiu. Aquest any, però, les visites s'han avançat i la primavera ha estat especialment bona per al turisme, segons ha explicat l'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà: "Tenim molta gent cada dia recorrent l'itinerari de les Fonts del Llobregat. Els últims dos mesos hi han passat nombrosos turistes, més d'un miler, atrets per les fonts cabaloses que tenim".

És un espectacle d'aigua i de natura que enorgulleix el poble: "Les pluges han anat molt bé per anar-nos recuperant de la sequera i per tenir uns salts d'aigua abundants i atractius per als visitants". Feia tant temps que el riu no lluïa així, fet que ha motivat que sigui una destinació turística amb visitants d'arreu del territori.

Festa de Sant Joan a Castellar de n'Hug

Aquest proper cap de setmana, llarg pel festiu de Sant Joan, els establiments turístics de Castellar de n'Hug esperen fer el ple. La festa de Sant Joan a Castellar de n'Hug programa la Marxa del Contrabandista per aquest diumenge al matí, i foguera i revetlla a la nit. I dilluns, dia 24, a les 10 del matí es farà una sortida a l'ermita de Sant Joan; a les 11, ruta Arrela'rt i presentació de les escultures mitològiques creades per Evelí Adam Orriols a l'ermita de Sant Joan de Cornudell; a 1/4 de 12, missa i benedicció del pa i el terme; i a 2/4 d'1, sardanes amb la cobla Pirineu a la plaça de la Generalitat.

