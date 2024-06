El Consell d’Infants de Gironella impulsa la creació d’una gegantona

Gironella tindrà una gegantona. Serà gràcies al projecte que ha desenvolupat aquest curs el Consell d’Infants, gràcies al pressupost assignat de 6.000 euros. Ahir, els consellers i conselleres van presentar a l’alumnat dels centres d’educació primària del Gironella el projecte de creació d’una gegantona. Es dirà Raimunda, per retre homenatge a la Raimunda Bassacs i Fornells, emprenedora i industrial del tèxtil, que juntament amb el seu marit, Joan Teixidor i Ballús, van crear la colònia industrial de Cal Bassacs.

El vestit que portarà serà de colors blancs, grocs i vermellosos, que representen els clubs esportius del municipi, i tindrà el logotip del consell d’infants brodat. La figura es presentarà per les festes de Sant Roc de l’any que ve, l’agost del 2025. Els consellers i conselleres han explicat que aprofitaran aquest any per treballar amb la música i la dansa que ballarà la gegantona.