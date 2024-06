El parc del Lledó de Berga serà l'escenari de la mostra El Forn, amb concert de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves

La mostra d'estiu d'arts escèniques i música El Forn es concentra enguany en un sol dia i en un únic espai. Serà el dissabte 13 de juliol, durant tot el dia, al parc del Lledó de Berga. Un espai que segons la regidora de Programació Cultural de Berga, Ermínia Altarriba, "presta a gaudir-ne a l’estiu i és un bon lloc per omplir-lo d’activitat”.

El Forn és una iniciativa que es va recuperar l’any 2018 per promoure la cultura amb propostes de diversos formats. En aquesta edició es faran espectacles i tallers infantils, píndoles de microteatre i concerts. Hi haurà actes gratuïts i de pagament.

La 7a mostra El Forn l'impulsen l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga i les entitats de teatre local, Tràfec Teatre i l’Agrupació Teatral la Farsa, que s'han implicat en el disseny de la programació.

Activitats per al públic familiar

Sàndal Produccions obrirà la mostra amb dues propostes gratuïtes i adreçades al públic familiar. D'una banda, de 2/4 d'11 a 2/4 de 2 muntarà la instal·lació El Campament d’Animàlia. I, d'altra banda, a 2/4 de 12, es podrà gaudir d'un espectacle de titelles que parla sobre la biodiversitat i la natura, que es titula Jane&Marc, exploradors.

Una altra de les propostes incloses en la programació serà un taller de màscares per a infants durant el matí. L’artista berguedana Angelina Vilella serà l’encarregada de dinamitzar l’activitat que es farà amb materials reciclats. "Segurament idearé algun conte i a partir del conte farem les màscares", ha explicat Vilella.

Vermut musical

El duet berguedà FIGA amenitzarà el vermut musical del dissabte 13 de juliol al migdia, amb una proposta de versions de temes coneguts interpretats per Maria Llorens (veu) i Pep Vall (baix elèctric). L’actuació es farà a la zona situada al capdamunt de les escales principals del parc del Lledó, on hi haurà una food truck que oferirà servei de beguda i menjar durant tota la jornada. El concert vermut serà gratuït i començarà a la 1 del migdia.

Píndoles teatrals

A partir de les 6 de la tarda, serà el torn del teatre. Es representaran tres peces breus de teatre de petit format en diferents punts del parc del Lledó. Es tracta d’una proposta que forma part del Festival Píndoles i que pretén "promocionar el teatre i captar nous públics, amb un format breu, divertit i amè", ha comentat Ermínia Altarriba. La venda d’entrades serà a la taquilla situada a l’entrada del parc del Lledó, una hora abans de l’inici dels espectacles, i també es podran adquirir a www.ticketara.com a partir d'aquest dijous. L’entrada online anticipada costarà 10 euros i l’entrada a taquilla valdrà 13 euros. Les tres peces que formen part del cicle de microteatre són Pluja ardent, Zoides i Començar.

Pluja ardent. Ser mare és dur; tant si se n’és, com si s’anhela, o bé es defuig. Aquesta peça parla de la idealització atemporal de la maternitat a través de l’Elna i l’Imma, dues germanes a qui se’ls ha mort una tieta àvia que no havia pogut tenir fills. És una peça escrita per Laura Corominas i protagonitzada per Anna Bertran i Ariadna Fígols, sota la direcció de Sara Sors. Tant l'autoria com la interpretació són berguedanes.

Zoides. Dos espermatozoides s’enfronten al repte de la seva vida: trobar l’òvul. Seran capaços de superar la terrible cursa mortal de la fecundació i complir amb el propòsit pel qual han estat creats? La peça escrita i dirigida per Jaume Viñas està protagonitzada per Marta Figueras, Lluís Marquès i Eleazar Masdeu.

Començar. La Magda i l’Àlex tenen coses en comú: tots dos van ser víctimes d’assetjament escolar a l’institut, tots dos són a la trobada d’exalumnes, tots dos n’han fugit tan bon punt han pogut; se’ls ha obert antigues ferides... i tots dos són incapaços de separar-se des que s’han trobat. Aquesta és la història d’un encontre entre dues ànimes bessones. Berta Errando i Uri Callau protagonitzen aquesta història escrita i dirigida per Uri Callau.

Temes cèlebres d’Els Pets