Els estudiants berguedans becats per la Fundació Impulsa celebren el final de curs a Avià

Els 26 joves estudiants berguedans que han gaudit de les beques de la Fundació Impulsa al Berguedà aquest curs 2023-2024 van celebrar dimecres el final de curs amb una festa a Avià. Dels alumnes becats, 18 han estudiat un cicle formatiu de grau mitjà i 8 un cicle formatiu de grau superior. En total s’han graduat dotze noies i nois que han comptat amb el suport de 15 persones mentores.

A la celebració hi van participar els estudiants, diferents mentors, Mireia Lacàrcel, responsable de Desenvolupament Corporatiu de la Fundació Impulsa i, entre altres representants de la fundació, Glòria Colom, diputada adjunta d’Educació de la Diputació de Barcelona i el president del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Caballé.

Amb aquest acte es reconeix l’esforç dels estudiants i també la dedicació voluntària de les persones mentores que els fan l’acompanyament amb la participació dels agents territorials implicats. Al Berguedà hi col·laboren el Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Berga, Puig-reig, Avià i Gironella.

Els Joves Impulsers han realitzat voluntariat al Grup Horitzó del Berguedà, Creu Roja Berga, Biblioteca Gironella, Associació Berguedana per a la Protecció dels Animals, Motor Club Baix Berguedà, Institut Pere Fontdevila de Gironella, Escola Sant Jordi de Cercs, Ajuntament de Saldes i el Grup Escolta Santa Maria de Queralt i Gelada de Portella de Berga.

Des del curs 2019-2020 i fins ara, la Fundació Impulsa ha becat un total de 51 estudiants de la comarca. Per al curs que ve, 2024-2025, s’han rebut 27 sol·licituds d’ajudes.

L’objectiu d’aquestes ajudes és acompanyar a joves berguedans que hagin finalitzat els estudis d’ESO i tinguin actituds i aptituds per cursar cicles de formació professional, però que es trobin en una situació social i econòmica vulnerable que els hi impedeixi o dificulti l’accés a aquests estudis.

El Consell Comarcal del Berguedà col·labora amb la Fundació Impulsa i els programes que ofereix a la comarca a través d’un conveni. L’ens comarcal hi aporta 6.000 euros anuals per contribuir a sufragar el cost de les beques que rebran els joves de la comarca. A més ofereix suport tècnic per la tramitació i gestió de les ajudes.