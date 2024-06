L'ACEB demostra la seva fortalesa en una nit de premis del Berguedà que reuneix més de 300 persones

El teixit empresarial berguedà treu múscul aquest dijous al vespre en la recuperació de la Nit de l'Empresa. L'ACEB ha tornat a celebrar després de sis anys la trobada del sector, en aquest cas, a les noves instal·lacions de Macusa, a Olvan. Hi han assistit més de 300 persones del món polític i empresarial del Bergueda, i també alguns dels representants econòmic i polítics del Bages. La patronal berguedana pretén reivindicar la importància del teixit empresarial de la comarca i reconèixer la tasca dels empresaris i empresàries. Per aquest motiu, s'han creat els Premis Berguedà Futur, uns guardons per premiar tres empreses del Berguedà que destaquen per la innovació i la projecció de futur.

Nit de l'Empresa a Macusa, al polígon d'Olvan

La Nit de l'Empresa s'ha celebrat a l'empresa Macusa, al polígon d'Olvan. Aquesta jornada servirà també com a punt de trobada per als empresaris i empresàries del Berguedà, amb la voluntat de fomentar la creació de xarxa i la col·laboració entre empreses i representants del teixit social i econòmic del territori.

Un instant de la Nit de l'Empresa que l'ACEB ha celebrat aquest dijous a Olvan / Anna Costa

Premis Berguedà Futur

Les tres empreses premiades en aquesta Nit de l'Empresa del Berguedà han estat Technic22 - eProject4, Algèmica i Paulig.

L'empresa d’enginyeria industrial eProjecte4, amb Ramon Villaró a la direcció tècnica, ofereix solucions integrals per a tots els processos productius d’automatització i fabricació de màquines en general, i està especialitzada en el disseny i la construcció de maquinària CNC i d’estratègies productives de mecanització.

Algèmica, amb la farmacèutica Maria Cosp al capdavant, és una empresa de productes i serveis dedicats al tractament i promoció de la salut des d’una perspectiva integrativa, des d’una visió global i simultània de l’eix neuro-emocional, estructural i fisio-estètic.

Paulig, que va absorbir Liven el 2022, és una empresa d'alimentació i begudes d'abast internacional. El catàleg de productes de Paulig al Berguedà, compta amb una gamma completa d’snacks i productes tex-mex. El director d'operacions és Ignasi Montagut.