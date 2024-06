Cavalls de la Fundació Miranda passaran l'estiu en una finca de Gisclareny

De la seixantena de cavalls que la Fundació Miranda té actualment a Viver i Serrateix, aquest cap de setmana en marxen 22 cap a una finca de Gisclareny per passar-hi l’estiu. Gràcies a un acord de custòdia amb la propietat de la finca el Monnell, la fundació pot traslladar cavalls a una zona de pastura alpina, «més apropiada per als mesos de calor», ha dit a Regió7 Rosa Galindo, presidenta de la Fundació Miranda.

Acord entre la presidenta de la Fundació Miranda i el propietari de la finca Monnell, de Gisclareny / Fundació Miranda

Des d'aquest dissabte, 22 de juny, fins dimarts 25, es farà una transhumància amb persones voluntàries per acompanyar els cavalls cap a noves pastures. Seran quatre dies de trajecte amb recorreguts a peu d'entre 20 i 30 quilòmetres diaris, segons ha explicat Rosa Galindo, que també ha comentat que la nit de la revetlla de Sant Joan faran parada al poble abandonat de Peguera.

Els primers cavalls de la Fundació Miranda que es van establir a Viver i Serrateix ho van fer a finals de novembre. Havien de deixar el Pla de l'Orri, a la Serra del Catllaràs, perquè viure a 1.750 metres d'altitud a l'hivern no era sostenible amb els animals. La solució va ser traslladar-los al baix Berguedà, a la finca d'Escardívol de Viver i Serrateix, on de moment es quedaran 36 cavalls. D'aquests, 16 també aniran a passar l'estiu a Gisclareny, però en un segon viatge que es farà al juliol. I la vintena restant amb problemes de mobilitat, haurien de ser traslladats amb algun mitjà de transport, fet que ho complica pels problemes econòmics de la fundació: "No ho podem pagar, no tenim ajuts econòmics públics i hem de fer molts esforços i buscar ajudes privades".

La manca de recursos econòmics també dificultarà la tornada dels cavalls a Viver i Serrateix a finals de tardor: «La intenció és que quan comenci el fred puguem tornar a baixar els cavalls de Gisclareny a Viver i Serrateix, on disposem de cinc finques de 200 metres quadrats cadascuna, però només dues amb els tancats corresponents», ha comentat Rosa Galindo. Ha argumentat que amb dues no n’hi ha prou: «per les rotacions a les quals està obligada la propietat, segons normativa del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, hauríem de tancar com a mínim una altra finca per a la pastura dels cavalls, però ens costa uns 15.000 euros i és una quantitat que no podem assumir».

Cavalls maltractats o abandonats

La Fundació Miranda recupera cavalls maltractats o abandonats i els facilita la vida en llibertat, contribuint a una tasca social i educativa amb activitats amb diferents col·lectius, i a una tasca de conservació del territori, ja que aquests animals milloren els espais naturals per on es mouen.

Rosa Galindo reivindica la tasca de la fundació: "És una llàstima que hàgim de lluitar contínuament per la supervivència, quan fem un servei molt potent". En aquest sentit, sí que ha volgut agrair la predisposició dels propietaris de les finques d'Escardívol, a Viver i Serrateix, i del Monnell, a Gisclareny i dins del terme del Parc Natural del Cadí Moixeró: «Ens hem reunit amb la directora del parc i alcaldessa de Gisclareny, Queralt Tor, per valorar vies de cooperació i sinergies».