Càmpings i cases rurals del Berguedà preveuen un juliol més fluix que els últims anys després de fregar el ple per Sant Joan

L’ocupació a les cases de turisme rural i càmpings del Berguedà ha fregat el ple aquest cap de setmana llarg de Sant Joan, però en canvi serà un juliol més fluix que els últims anys si no s’animem les reserves d’última hora. Contrasta amb l’agost, un mes amb demanda alta tant al sector del turisme rural com als càmpings.

Pel juliol, les cases de turisme rural tenen actualment un 55% d’ocupació i solien rondar el 70%, segons ha explicat a Regió7 el president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, que ha afegit que: «normalment, a l’estiu, les cases se solen llogar una setmana sencera, però aquest any com que no hi ha tantes reserves se n’han llogat també només per a caps de setmana».

Des de l’associació creuen que aquesta situació pot estar relacionada amb l’obertura d’allotjaments d’ús turístic al Berguedà, els quals han anat en augment i actualment n’hi ha uns 250: «N’hi ha que d’equivalents a una casa rural al mig del bosc i amb piscina, però també n’hi ha als nuclis urbans. En aquest sector s’hi troben opcions més econòmiques i creiem que per aquest fet ha baixat una mica l’ocupació en el sector de l’agroturisme», ha argumentat Baños.

Pel que fa als càmpings del Berguedà, la situació del mes de juliol és similar, ja que el percentatge d’ocupació també és més baix que els darrers anys, segons ha comentat Joan Montañà, president de l’Associació de Càmpings del Berguedà. Tot i això, les perspectives són bones: «Pensem que s’animaran les reserves, perquè se solen fer amb poca antelació». Un punt de vista que comparteix Oriol Baños: «Cada vegada hi ha mes reserves d’última hora també per llogar cases de turisme rural, fa uns anys era impensable i ara cada cop és més habitual».

Per als ponts i dates assenyalades l’allotjament sí que va més buscat i els interessats fan reserves amb molta antelació: «Actualment, ja comencem a tenir reserves en algun càmping per al cap de setmana llarg de Tots Sants (divendres 1 de novembre, dissabte 2 i diumenge 3), tot i que falten més de quatre mesos», ha apuntat Montañà. Solen ser reserves de grups grans.

En general, però, el turisme que acull el Berguedà és molt familiar. I, sobretot als càmpings, es comença a notar el turisme estranger, sent els holandesos, anglesos, francesos i alemanys els que fan més estada a la comarca.

Revetlla de Sant Joan amb plena ocupació

El cap de setmana de Sant Joan ha estat molt bo per al turisme del Berguedà. Segons Joan Montañà, «per la revetlla hi ha molta gent que busca un lloc tranquil, allunyat de nuclis de població on es tiren petards. Al Berguedà es pot gaudir de tranquil·litat amb canalla petita i també amb gossos que s’espanten amb el soroll dels petards». En aquest sentit, «els nostres càmpings reuneixen aquestes condicions, ja que no es permet tirar petards per la proximitat amb el bosc i els camps de conreu», ha dit Montañà.

Respecte a l’ocupació a les cases de turisme rural del Berguedà, ha estat del 100%. Són dates que la gent «aprofita per reunir-se amb els amics o la família per passar la revetlla i les cases de turisme rural són un encert per aquest pla. És habitual que omplim», ha remarcat el president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.