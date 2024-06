Els portadors de Berga celebren 10 anys amb una ruta sense cotxes

Després de deu anys anant a buscar la flama del Canigó a l’emblemàtic cim en cotxe, enguany l’Associació d’Amics de la Flama del Canigó de Berga va dur a terme tota la ruta combinant trams pedalant i a peu. Un dels membres de l’entitat i de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Gerard Esteban, va dir que per celebrar la dècada de la tradició a la comarca «es fa una ruta de tracció animal al cent per cent».

L’aventura va començar dijous a la tarda, moment en què els membres de l’associació van fer el recorregut des de Berga i fins a Castellar de n’Hug en bici. L’endemà van arribar fins a Banys de Vernet, també en bicicleta per arribar dissabte al refugi de Miralles, des d’on sortirien a les quatre de la matinada per anar a buscar la flama a l’emblemàtic cim que l’alberga. Diumenge la ruta de baixada fins a la capital del Berguedà va passar per Marialles i Prats de Monlló, en trams a peu.

La comitiva d’Igualada va ser ahir l’encarregada de portar la flama fins a Coll d’Ares. Un dels membres portadors, Joan Tort, creu que «és una tradició que durarà molts anys perquè cada any s’hi apunta més gent».