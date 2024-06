Berga s’apunta a la contaminació zero i renova el bus urbà per un d’elèctric

El servei de bus urbà de Berga serà, a partir d'ara, 100% sostenible gràcies a l'aposta per un autobús elèctric. El vehicle substituirà l'actual i funcionarà amb l'energia emmagatzemada a les bateries, la qual servirà tant per la seva propulsió com per al sistema de calefacció i climatització.

El nou bus, que es posarà en funcionament els pròxims dies (la previsió és entre divendres i dilluns) serà una mica més gran que el que circula fins ara per la ciutat. Té capacitat per a 28 passatgers asseguts, una cinquantena de drets, té quatre seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda i espai per a cadira de rodes amb paviment adherent en blau i símbols de cadira de rodes i cotxet de nadó. Per garantir l'accessibilitat, disposa d'una rampa i d'un sistema de guiatge òptic-acústic a l'interior del vehicle per a persones amb deficiència visual o auditiva.

Altres característiques del nou bus, model Man Lion's City 10E és que està equipat amb cinc bateries amb una capacitat total de 400 kwh. Les bateries permeten la càrrega completa en menys de tres hores i l'autonomia és de gairebé 300 quilòmetres. Pel que fa a l'estètica, un dels canvis més significatius és que els retrovisors són més petits perquè són digitals, de manera que el conductor veurà que capten els retrovisors a través d'una pantalla instal·lada a la cabina.

Interior del nou bus / Anna Costa

Menys contaminació i menys afectació acústica

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha dit aquest dimarts en l'acte de presentació del nou bus urbà que "és un dia bo per a Berga" perquè es fan passos endavant en l'aposta de l'equip de govern (CUP i ERC) per la mobilitat sostenible: "Som una de les ciutats pioneres de la nostra mida (uns 17.000 habitants) en disposar de bus urbà 100% elèctric". Més enllà de zero emissions, ha destacat que el nou vehicle també permetrà reduir la contaminació acústica: "disminuirà l'afectació sonora, fet que també serà una millora per als veïns de la ciutat".

El regidor de Mobilitat de Berga, Guillem Canal, s'ha mostrat content i ha augurat un "il·lusionant futur pel bus urbà de Berga", gràcies "a la política de descarbonització de l'empresa Alsa, que presta el servei a Berga". En aquest sentit, el director d'Alsa a la zona Mediterrània, Valeriano Díaz, ha remarcat que l'entrada en servei del bus urbà elèctric a Berga s'emmarca dins un pla de l'empresa per incorporar aquest any més de 70 unitats d’última generació a la seva flota d’autobusos, amb una inversió d'uns 40 milions d'euros. L’objectiu d'Alsa és que la flota urbana de totes les ciutats on presta el servei sigui de zero emissions l'any 2035 i aconseguir el mateix repte per als autobusos de llarg recorregut el 2040.

Nou bus urbà 100% elèctric que circularà per Berga / Anna Costa

Valeriano Díaz també ha destacat que molt poques ciutats amb el nombre d'habitants de Berga disposen de bus elèctric per al seu transport urbà diari, però que s'ha apostat per Berga perquè és un punt de connexions important entre Andorra i l'àrea metropolitana. Díaz no ha passat per alt els reptes en matèria de mobilitat que té pendents ara la ciutat. D'una banda, l'augment de les expedicions de bus exprés cap a Manresa i Barcelona. I, d'altra banda, la incorporació de la T-Mobilitat: "Des d'Alsa hem fet les adaptacions tècniques necessàries, però ara queda la voluntat política per posar-ho en marxa".

Xifra rècord d'usuaris del bus urbà

Per primera vegada, s'han superat els 50.000 passatgers anuals al bus urbà de Berga. L’any 2023 es va tancar amb 51.354 viatgers, mentre que el 2022 van ser 33.754. Abans de la pandèmia de la covid, el nombre d'usuaris rondava cada any els 42.000. Les xifres demostren, segons Guillem Canal, "que hi ha un hàbit cada cop més gran de fer ús del bus urbà". Espera que el nou vehicle elèctric sigui un reclam més per prescindir del cotxe per moure's per la ciutat i agafar el bus urbà.