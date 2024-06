La biblioteca de Berga acull la presentació d’un llibre solidari que barreja psicologia i cuina

La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga acull aquest dimecres, 26 de juny, a les 7 de la tarda, la presentació de Cuinant les nostres emocions a foc lent, el llibre solidari que han publicat un grup de psicòlogues de la Fundació Althaia de Manresa amb la col·laboració dels cuiners més reconeguts de Catalunya.

La presentació, oberta a tota la ciutadania, s’iniciarà amb una taula rodona per donar a conèixer algunes de les interioritats del projecte. Hi participaran cinc de les sis psicòlogues autores del llibre -Yolanda Martínez, Antònia Raich, M. Cruz Crespo, Dominica Díez i M. Jesús Creus-, que conversaran amb Toni Massanés, gastrònom berguedà i director de la Fundació Alícia, que recentment ha estat distingit amb el Premi Especial de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició a la recerca i a la docència gastronòmica. En aquesta taula rodona també hi participarà el bagenc Benvingut Aligué, cuiner jubilat i president del Rotary Club de Manresa-Bages durant l’últim any, que ha estat una de les ànimes de la publicació.

En una segona part, les psicòlogues llegiran fragments de la publicació i parlaran sobre diferents emocions, com per exemple la gratitud, la ira, la por, la vergonya i la tristesa. Serà un tastet del llibre en forma de menú. D’aquesta manera, la presentació seguirà l’estructura de la publicació, que inclou uns entrants, uns plats principals i unes postres, a més d’un apartat anomenat Aperitiu i un altre que s’ha batejat amb el nom de Per acompanyar.

Un llibre únic

Des de fa uns anys, la cuina ha evolucionat cap a la fusió, però sempre des del punt de vista culinari. La peculiaritat d’aquest llibre és la simbiosi entre psicologia i cuina, que queda perfectament travada gràcies a les històries de ficció que s’hi expliquen, les recomanacions per a una millor gestió emocional que donen les autores i les receptes de cuina.

Motivades per a la promoció de la salut, les psicòlogues de l’àrea de Salut Mental d’Althaia M. Cruz Crespo, M. Jesús Creus, Dominica Díez, Yolanda Martínez, Antònia Raich i Rosa Tejedor, van tenir la idea d’escriure un llibre que donés pautes de com millorar la gestió de les emocions i el benestar emocional de les persones. Totes s’havien adonat que moltes de les seves recomanacions van sempre vinculades a exemples culinaris. A partir d’aquí van iniciar aquest procés de fusió que hom descobreix llegint el llibre.

A la iniciativa s’hi va sumar Benvingut Aligué, cuiner actualment jubilat que ha presidit el Rotary Club de Manresa-Bages durant l’últim any i que durant el seu mandat volia tirar endavant algun projecte que connectés cuina i salut. A través d’ell, es va proposar als xefs més reputats de Catalunya participar en el llibre.

Es tracta de 29 cuiners, la majoria dels quals reconeguts amb estrella Michelin. En concret: Albert Adrià, Ferran Adrià, Benvingut Aligué, Arnau Bosch, Rubén Campos, Mateu Casañas, Joel Castanyé, Oriol Castro, Jordi Cruz, Jaume Font, Carles Gaig, Marc Gascons, Nandu Jubany, Adrià Juncà, Jordi Llobet, Ivan Margalef, Ada Parellada, Xavier Pellicer, Paco Pérez, Fina Puigdevall, Joan Roca, Jordi Roca, Josep Roca, Oriol Rovira, Carme Ruscalleda, Javier Torres, Sergio Torres, Jordi Vilà i Eduard Xatruch.

Els beneficis que es generin amb la venda del llibre es destinaran a la recerca i a la rehabilitació de persones amb problemes de salut mental.