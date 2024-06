Olvan assoleix el repte de portar la Flama del Canigó corrent des del Coll d'Ares

Olvan va assolir el repte de portar la Flama del Canigó des del Coll d'Ares corrent. Va ser gràcies unes 25 persones voluntàries que van anar fent relleus amb la torxa encesa des del punt on Òmnium Cultural reparteix la flama. D'aquesta manera, Olvan es converteix en l’únic poble de la comarca i un dels més petits de Catalunya que aconsegueix portar la Flama del Canigó corrent des de Coll d’Ares fins al seu municipi.

Segons ha explicat el regidor Pau Pla, "vam passar la nit del dissabte 22 al diumenge 23 de juny en un càmping de Prats de Molló amb l’objectiu de sortir del coll a 2/4 de 10 matí un cop recollida la flama a Coll d'Ares. I així ho vam fer". Van passar per poblacions com Molló, Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Vilada, Berga i Cal Rosal, on es van anar afegint més rellevistes i acompanyants. Després de gairebé 100 quilòmetres, 11 hores de recorregut, una comitiva de més de 15 cotxes i 50 persones, la Flama del Canigó va entrar a Olvan el diumenge al vespre, a punt per encendre la foguera de la revetlla de Sant Joan.

A les 10 de la nit, Antònia Sucarrats i Maria Soler, dues de les persones més grans del poble, van ser homenatjades i Maria Soler va encendre el peveter i la foguera, que es va fer amb un enginyós sistema de politges i cables des de la teulada de l’ajuntament, ideat per Pere Arias. La festa va continuar amb el repartiment de coca de Sant Joan i del tradicional sequi, una beguda feta a base d’herbes de la zona. L’actuació del duet De tu a tu va tancar els actes de la revetlla a Olvan.