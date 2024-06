S’estrena una Muussegada d’estiu en el marc del cicle Olvan viu

Amb la finalitat de promocionar la carn de vedella de proximitat i incentivar-ne el consum, Olvan organitza una edició d’estiu de la Muussegada. Serà en un format més reduït que la Fira de la Vedella Autòctona del novembre. Es farà aquest divendres, 28 de juny, i es vincularà amb la primera activitat del cicle Olvan Viu, tal com ha destacat Martí Orriols, gerent de la Federació de la Raça Bruna dels Pirineus (FEBRUPI): «Volem fomentar el consum de la nostra vedella acostant-la al públic d’una manera lúdica i agradable».

A partir de 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça Sant Sebastià, hi haurà un showcooking de tres plats de vedella de la raça Bruna dels Pirineus, a càrrec d’El Noi de Tona, xef del restaurant La Cabana de Berga. Es podrà fer una petita degustació d’aquests plats i, després, sopar a base d’hamburgueses de vedella de la food truck Sal i Pebre. La vetllada es clourà amb l’actuació del duet Elena i Joan.

La Muussegada d’estiu serà un tast de la fira del darrer cap de setmana de novembre, en la qual, segons ha avançat el regidor de Promoció Econòmica i Festes d’Olvan, Pau Pla, hi participarà la cuinera Maria Nicolau, amb una xerrada sobre la importància del consum de productes de proximitat. I l’olvanès David Casaponsa, participant del programa El Tros de TV3, farà una ruta en tractor per una explotació ramadera del municipi. Com l’any passat, a la Muussegada del novembre servirà una degustació el càtering Les Alzines, entre altres activitats que s’aniran concretant en els pròxims mesos.

Els focs del 1994

Les activitats d’Olvan Viu seguiran el divendres 5 de juliol amb una taula rodona sobre els focs del 1994 a Olvan, a 2/4 de 10 del vespre a la plaça Sant Sebastià. A les 10 de la nit es projectarà el documental sobre els incendis de fa 30 anys, amb vivències de persones del poble que recorden com van viure aquells dies tràgics del juliol del 94. La jornada es clourà amb una actuació del berguedà Marcel Tuyet.

Taller de ratafia

La darrera activitat d’Olvan Viu serà el divendres 19 de juliol amb un taller de ratafia a càrrec de La Bauma de les Deveses, a les 7 de la tarda. I a les 10 de la nit, a la plaça Sant Sebastià, concert a càrrec del berguedà Guim Tuson.

L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, ha destacat que Olvan Viu és «un cicle per reivindicar la pagesia, la ramaderia, la tradició popular i per recordar els focs del 94, enllaçant-ho amb músics de km 0».