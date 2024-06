El canvi climàtic és el tema que posa a debat el Fòrum de Joves Talents de Berga

Berga acull aquesta setmana la novena edició del Fòrum de Joves Talents, que aplega 40 estudiants de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat de tot Catalunya. La Generalitat escull una representació dels millors expedients de tot el territori perquè participin al programa que s'imparteix a Berga promogut per l'Exploratori dels Recursos de la Natura (de la Universitat Politècnica de Catalunya) i l'Ajuntament de Berga.

Els joves arriben a Berga aquest dimecres a la tarda, 26 de juny, i al llarg d'aquest dijous, divendres i dissabte treballen la temàtica d'aquesta edició, que és Tu i el Canvi climàtic, amb diversos subtemes. També s'han programat ponències a càrrec de científics experts en la matèria i sessions de debats entre els estudiants, moderades per joves investigadors. Es fan al Pavelló de Suècia.

Ponències

En l'apartat de ponències, hi haurà diverses intervencions. Una serà la de Carles Ibáñez, director científic del Centre en Resiliència Climàtica, EURECAT, que parlarà sobre Com hem de gestionar l’aigua davant l’emergència climàtica? Una altra es titula Desperdicio alimentario, un gran reto para la sociedad, a càrrec de José M. Gil, director del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari-UPC-IRTA (CREDA) i de la Cátedra Mercabarna de Malbaratament. També es posarà sobre la taula Per què parlem de justícia climàtica?, de la mà Olga Alcaraz i Sendra, investigadora i professora de Física (UPC) i directora del Grup sobre el Governament del Canvi Climàtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Observadora davant de la Convenció del Canvi Climàtic de Nacions Unides. I Isaac Peraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya, parlà sobre Els Residus i el canvi climàtic.

Els debats i ponències es complementen amb visites a l'embassament de la Baells i al Museu de les Mines de Cercs.

Acte inaugural i de cloenda

A part d'aquestes ponències, aquest dijous a les 7 de la tarda es fa l'acte inaugural al Pavelló de Suècia de Berga amb la xerrada Futurs possibles, a càrrec de Leo Bejarano, cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. És un acte obert a tothom i la directora de l'Exploratori, Dolors Grau, ha fet una crida a assistir-hi: "Convidem a tothom qui vulgui venir que s'acosti al pavelló de Suècia per seguir una conferència interessant".

L'acte de cloenda es farà aquest dissabte, 29 de juny, amb la presentació dels resultats del Fòrum de Joves Talents, actuació musical i conferència sobre L'enginy invisible, a càrrec de Núria Salán Ballesteros, professora de Ciència i Enginyeria de Materials de la UPC i presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans.