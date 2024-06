Els ecologistes demanen la retirada de taules panoràmiques que s'han instal·lat a cims del parc del Cadí-Moixeró

El Parc del Cadí-Moixeró ha instal·lat aquesta setmana taules d'orientació al Pic del Costa Cabirolera, que és el cim més alt de la província de Barcelona, i al pollegó superior del Pedraforca, que és la muntanya més freqüentada del parc i de les més ascendides de Catalunya. L’actuació ha provocat la reacció del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, que s’ha mostrat totalment en contra de la col·locació de les estructures d’acer perquè «la natura no és un parc d’atraccions».

Instal·lació d'una de les taules panoràmiques / Parc Natural del Cadí-Moixeró

Des del parc natural, aposten per la col·locació de taules d'orientació en alguns cims característics de l'espai natural protegit per situar-se més fàcilment i tenir informació de la muntanya, apreciar millor les muntanyes de l'entorn i perquè «sigui un atractiu per als excursionistes fer-s'hi fotografies després de la dura pujada», comenten fonts del parc.

La primera taula panoràmica es va col·locar l'any passat al capdamunt de Penyes Altes de Moixeró, «amb un disseny molt encertat, d’una mida mínimament invasiva i que permet enriquir l’experiència dels visitants sense fer malbé el propi cim», remarquen des del parc, que defensen que «posar una taula d'orientació en un cim ajuda els excursionistes a identificar altres muntanyes, valls i punts d’interès al seu voltant, millorant la seva orientació i animant a anar-hi». A més, «també potencia el gaudi del paisatge permetent als visitants identificar fàcilment les formacions geogràfiques i els punts d’interès visibles des del cim i facilita la identificació de llocs per a la fotografia. Fomenta el turisme de senderisme, ja que els visitants poden apreciar i compartir el valor paisatgístic i educatiu de la muntanya i converteix el cim en un indret únic i especial».

"Són del tot innecessàries"

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ha emès un comunicat en contra de la col·locació de les taules panoràmiques amb informació sobre el cim i les muntanyes de l'entorn. Consideren «del tot innecessàries» aquestes estructures d’acer, ja que «suposen elements artificials i una intervenció humana als cims de la serralada. Actualment, la tecnologia digital permet situar-se a qualsevol cim sense necessitat d’instal·lar cap element nou que embruti l’entorn», apunten.

El comunicat del Grup de Defensa de la Natura lamenta que el parc «doni una imatge banal de la muntanya», referint-se que es consideri que les taules «són un element atractiu per fotografiar-s’hi». Segons l'entitat ecologista, «la natura mereix ser respectada, i per això institucions com el Parc Natural Cadí-Moixeró tenen una responsabilitat més gran que altres agents del territori».

L'entitat ecologista insta al parc natural a "ser coherent amb les campanyes de conscienciació i prevenció d’accidents de muntanya", tenint en compte que "el nombre de rescats a muntanya per imprudències dels visitants no deixa d’augmentar, com també l’impacte humà en espais naturals fràgils, com és tota la serralada del Cadí. Convidar als visitants a fer-se selfies als cims és una imprudència que pot portar terribles conseqüències, especialment al Pedraforca, una muntanya massificada a l’estiu i on hi ha massa accidents de muntanya", assenyalen.

Per això, demanen al Parc Natural del Cadí-Moixeró "l’aturada immediata del projecte i la retirada de les taules instal·lades, tant per l’impacte de la intervenció humana en alçada, com per la banalització de la muntanya amb publicacions com aquesta, que contribueixen a fer creure als visitants que pujar al Costa Cabirolera o al Pedraforca és fer una passejada per qualsevol bulevard de la costa".

A més, denuncien que "l'efecte crida de la instal·lació d'aquestes taules d'orientació i la publicació que se n'ha fet a les xarxes socials té un impacte molt negatiu en un medi tan fràgil com és l'alta muntanya". Segons els ecologistes, "el trepig, l'abandó de matèria orgànica i la pèrdua de la tranquil·litat afecta directament la fauna i la flora d'aquests espais i posa en perill la pervivència de determinades espècies".

Per al Grup de Defensa de la Natura, on caldria situar elements d'informació és als aparcaments i punts de sortida d'interès del parc: "Amb codis QR que el mateix parc podria instal·lar, s’hauria d'informar els visitants dels consells de seguretat per fer una ascensió a un cim i una petita guia de bones pràctiques a la natura, per tal de contribuir a augmentar la seguretat i la responsabilitat dels usuaris, i a la conscienciació de mantenir net l’entorn".