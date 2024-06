El Berguedà se suma a la campanya del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ reivindicant els drets del col·lectiu

El Berguedà se suma a la campanya del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, el dia 28 de juny, a través d'accions sota el lema "Defensant drets. Amb molt d’orgull també al Berguedà". Es posarà l’accent a visibilitzar els drets del col·lectiu i alhora reforçar la difusió del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ del Berguedà, que va iniciar la seva activitat el 2018. És un punt d’atenció de proximitat per a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. A més, també s’ofereix informació per mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir la LGBTIfòbia.

Dins de la campanya del 28-J es farà difusió del SAI del Berguedà a través de nou material (cartells, fulletons i adhesius) que es faran arribar als 31 municipis del Berguedà i als serveis i recursos de la xarxa d’abordatge de les violències masclistes de la comarca. Concretament, s’han editat 1.000 fulletons amb informació del SAI, 1.000 adhesius i 250 cartells. La campanya també tindrà ressò a través de les xarxes socials del Consell del Berguedà i de l’Ajuntament de Berga.

Punt LGTBIQ+ a Berga i lectura d’un manifest

Aquest divendres, 28 de juny hi haurà un punt LGTBIQ+ al passeig de la Pau de Berga, de les 10 del matí a les 2 del migdia, coorganitzat pel Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Berga. D’aquesta manera es vol visibilitzar el col·lectiu, la lluita per a la garantia dels drets LGTBI+ així i posar en relleu les principals discriminacions i violències que pateixen. Es faran diferents dinàmiques per donar a conèixer la diversitat sexual i de gènere. Els professionals que atendran aquest punt informaran sobre els serveis especialitzats i associacions LGTBIQ+.

Per ajudar a les tasques de visibilització i sensibilització i per donar un to lúdic a l’activitat, al llarg del matí es comptarà amb la dinamització de la drag queen Bibi Jahfar. A les 12 del migdia es llegirà un manifest davant del punt. L’acte és obert a tothom.