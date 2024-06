La Festa dels Templers de Puig-reig amplia els actes amb la recuperació de la nit del divendres

Puig-reig reviurà aquest cap de setmana (del 28 a 30 de juny) el seu passat templer. El castell i el seu entorn prendrà vida amb diferents propostes. Com a novetat i coincidint amb el quinzè aniversari, enguany es recupera l’activitat de la nit del divendres.

Segons Sira Ribal, coordinadora, «feia anys que no es feia res el divendres i serà especial», amb pregó a càrrec de l’actor Toni Albà (21 h.), concert amb la Berguedana de Folk (22 h.), visita guiada nocturna al castell de Puig-reig (22 h.) i espectacle de foc a càrrec dels Diables del Clot de l’Infern i Spektia (23.30 h.).

Dissabte, la programació de la Festa dels Templers es concentra a la tarda i nit. A partir de les 5 es podrà gaudir de taverna medieval, campaments, visites guiades a l’església romànica i al castell, actuacions musicals, lluites de templers, contacontes, representacions teatrals, jocs medievals, tallers, recreacions històriques i com a novetat, mercat amb productes de l'època. A partir de 2/4 de 10 del vespre tindrà lloc la ruta teatralitzada Mysterium a l’entorn del castell, «un recorregut amb nombroses escenes que permetrà descobrir un món màgic, misteriós i desconegut», ha dit Jordi Pesarrodona, coordinador del muntatge.

Un altre dels plats forts serà el tancament de dissabte, amb l’espectacle a la façana del castell i la baixada de torxes, que enguany incorporarà música en directe a càrrec de l’escola de música de Puig-reig. Pesarrodona i Ribal han posat èmfasi en la gran qualitat dels muntatges i també del “valor humà” i la bona predisposició de tots els voluntaris que els fan possible.

Les entrades per a la ruta Mysterium es podran comprar a 3 euros al punt d’informació de la festa, on també es podran adquirir els tiquets per les visites guiades que es faran durant tot el cap de setmana.

Diumenge, 29 de juny, la festa es concentrarà al matí amb esmorzar, tir amb arc, jocs visites guiades, música, nomenament d'escuders i iniciació de nous cavallers, lluites de templers i vermut. Es pot consultar tota la informació clicant aquí.

L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha dit que la Festa dels Templers és «un referent al municipi i un atractiu turístic per als visitants». Ha incidit en la «importància del passat templer de Puig-reig" i del patrimoni que encara es manté». Un fet que ha remarcat Dídac Flores, president de l’Associació Cultural Templers de Puig-reig i ànima d’una festa "que compta amb la implicació d’unes 400 persones».