El patinatge alpí en línia rodarà a Berga amb les competicions d’eslàlom i paral·lel

Berga acollirà diferents proves d'una modalitat esportiva que combina l’esquí i el patinatge, sobre l’asfalt. Les competicions se celebraran durant el cap de setmana del 29 i 30 de juny, a l’avinguda Catalunya i el passeig de la Pau. Els participants hauran de completar el descens a través d’un circuit urbà format per pals verticals separats entre si fent eslàlom sobre patins en línia en el mínim temps possible en les modalitats de paral·lel i eslàlom. Aquest any també es disputarà el 8è Trofeu Berguedà i les proves puntuables corresponents al calendari català i estatal de patinatge alpí en línia.

L’esdeveniment està organitzat pel TORB Esports Club i l’Ajuntament de Berga juntament amb la Federació Catalana de Patinatge, la Reial Federació Espanyola de Patinatge, el Consejo Superior de Deportes i la Diputació de Barcelona. Les competicions compten amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Berguedà.

Descensos en paral·lel

Aquest dissabte, 29 de juny, es disputarà la prova corresponent al campionat d’Espanya de paral·lel, a l’avinguda Catalunya, de 3 a 7 de la tarda. La prova consisteix a fer descensos simultanis de dos participants. Es tracta d’una modalitat en què els patinadors competeixen per travessar la línia de meta abans que els rivals.

Modalitat d’eslàlom

El passeig de la Pau acollirà les competicions d’eslàlom corresponents a la 3a fase de la Copa d’Espanya i la 2a fase de la Lliga Catalana, que comptarà amb la participació dels millors corredors de la península, així com els patinadors que integren la selecció espanyola d’aquesta modalitat esportiva. Les dues fases de les competicions esmentades es disputaran diumenge, 30 de juny, al passeig de la Pau, de 10 del matí a 1 del migdia.

Alteracions de trànsit

Els circuits urbans de les competicions d’alpí en línia comportaran afectacions en la mobilitat de l’avinguda Catalunya, el passeig de la Pau i els carrers adjacents durant tot el cap de setmana amb motiu de la celebració de les proves. En concret, es produiran talls i desviaments del trànsit, així com la prohibició d’estacionament de vehicles en els vials on es disputaran les competicions.