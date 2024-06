Berga dona visibilitat als drets del col·lectiu LGTBI+

Berga s’ha adherit aquest divendres a la celebració del Dia de l’Orgull LGTBIQ+ amb iniciatives per reivindicar la diversitat i el respecte als drets i llibertats de les persones del col·lectiu, així com per denunciar la violència i discriminació en diversos àmbits.

Aquest matí s’ha instal·lat un punt LGTBIQ+ al passeig de la Pau per donar visibilitat al col·lectiu, promoure la diversitat sexual i de gènere i donar a conèixer el Servei d’Atenció Integral del Berguedà. L’acció s’ha completat amb la dinamització de la drag queen Bibi Jahfar. També s'ha llegit un manifest elaborat per la subcomissió de prevenció del protocol per a l’abordatge integral de les violències masclistes del Berguedà.

Tant l'Ajuntament de Berga com el Consell Comarcal del Berguedà s’han sumat a la commemoració del Dia de l’Orgull LGBTI penjant la bandera irisada, com a símbol d’un Berguedà divers, inclusiu i en pro de la garantia dels drets LGTBI.